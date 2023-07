Quais são as músicas mais ouvidas de 2023, de Marília Mendonça a Luan Santana

São Paulo

A Crowley, empresa de monitoramento da indústria fonográfica mais tradicional do mercado brasileiro, divulgou o ranking das cem músicas mais ouvidas no país neste primeiro semestre. Como normalmente acontece, o sertanejo domina a lista.

A cantora e compositora Marília Mendonça - Divulgação

Encabeçado por "A Culpa É Nossa", de Maiara e Maraisa, o ranking compila dados de audiência das rádios e também de plataformas de streaming. A dupla de feminejo aparece outras quatro vezes entre as canções mais escutadas entre o dia 1º de janeiro e 30 de junho deste ano.

Simone Mendes, Henrique e Juliano, Israel e Rodolfo (com participação de Jorge e Mateus), Marília Mendonça, Diego e Victor Hugo, Zé Neto e Cristiano, Guilherme e Benuto (com Matheus e Kauan), Clayton e Romario (com Luan Santana) e Matheus e Kauan (com Mari Fernandez) completam o top dez.

"A Culpa É Nossa" teve 44.949 audições neste primeiro semestre do ano e foi lançada em fevereiro, como parte do álbum ao vivo "Identidade".

Confira, abaixo, os primeiros dez lugares do ranking.