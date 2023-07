Pikmin 4 Quando Lançamento em 21.jul

A estreia do game "Pikmin 4" ao Switch, na próxima sexta-feira (21), inaugura uma nova era na relação da Nintendo com o Brasil. Após anos de insistentes cobranças dos seus fãs, este será o primeiro grande lançamento da empresa japonesa traduzido para o português brasileiro.

Apesar de não estar na primeira fila de suas grandes franquias –como "Mario", "Zelda" e "Pokémon"–, a série criada pelo lendário designer Shigeru Miyamoto é uma das queridinhas da Nintendo, recebendo tratamento de luxo tanto no marketing quanto nas etapas de desenvolvimento e acabamento.

Imagem de divulgação do jogo 'Pikmin 4', para Nintendo Switch - Divulgação

A empresa já lançou outros jogos para Switch em português brasileiro, como "Kirby's Return to Dream Land Deluxe", "Mario Strikers: Battle League", "Nintendo Switch Sports" e "Mario Party Superstars", mas nenhum deles conta com tantos diálogos e informações apresentadas em forma de texto quanto "Pikmin 4".

O novo jogo de estratégia em tempo real da Nintendo conta com centenas de linhas de diálogo, tutoriais e detalhes sobre itens traduzidos com cuidado para o português, apesar de ainda haver espaço para melhora.

Os diálogos por vezes apresentam um português formal demais e a escolha de alguns nomes próprios poderiam ser melhores –"pikmin vaga-lume" seria muito melhor que "pikmin pirilampo", por exemplo. Ainda assim, são problemas pequenos em comparação com o resultado geral, principalmente considerando o objetivo de tornar o jogo mais acessível para o público brasileiro.

Em "Pikmin 4", o jogador assume o papel do recruta de uma equipe de salvamento enviada ao planeta PNF-404 –uma versão da Terra– para resgatar o capitão Olimar, personagem principal dos primeiros jogos da série, lançados para o Game Cube.

No entanto, na chegada ao planeta, a nave da equipe de resgate sofre um acidente e cabe ao jogador, com a ajuda de pequenas criaturinhas chamadas "pikmin" –daí o nome do jogo– e do mini-cãozinho Otchin, reencontrar seus colegas e resgatar Olimar.

Pela primeira vez na franquia é possível alterar as características físicas e o nome do protagonista. Não há muitas opções, mas é possível escolher cor de pele, penteado, tamanho do corpo e sexo do personagem.

Em relação à jogabilidade, o game mantém o padrão da série. O jogador tem um tempo limitado para percorrer cada fase, explorando cenários que simulam ambientes como um jardim, um parque ou uma casa em versão gigante. É necessário planejar bem suas atividades e tentar fazer o melhor uso de seu tempo, dividindo os pikmins em tarefas como recolher tesouros e combater monstros.

"Pikmin 4", porém, subverte a fórmula em momentos específicos, evitando que o ciclo de jogabilidade se torne repetitivo, como podia acontecer nos jogos anteriores. É o caso das áreas subterrâneas, que funcionam como "sub-fases" em que o jogador pode explorar níveis progressivamente mais difíceis sem um limite de tempo.

Outra novidade são as expedições noturnas, em que o jogador deve defender "lampireiros" (espécie de formigueiro com pikmins) do ataque de monstros. Nelas, é necessário utilizar os novos pikmins pirilampos, uma das duas espécies estreantes no game.

A outra estreia é dos pikmins de gelo, capazes de congelar inimigos. Além desses, retornam os tradicionais pikmins vermelhos, amarelos, azuis, de pedra, alados, roxos e brancos, cada um deles com características próprias.

Há ainda dois minigames extras introduzidos durante a campanha. Sãon os Desafios Dandori —palavra japonesa que pode ser traduzida como algo similar a "planejamento" ou "preparação"—, que são uma espécie de desafio contra o relógio, e as Batalhas Dandori, em que o jogador deve enfrentar o computador ou um amigo para ver quem marca mais pontos.

É possível jogar também em modo cooperativo, mas a experiência é menos interessante para o segundo jogador. Enquanto o primeiro controla o protagonista e dá ordens para os pikmins como no jogo solo, o segundo move um retículo na tela e ajuda distraindo inimigos e dando itens especiais. É um retrocesso em relação a "Pikmin 3 Deluxe", que permite que dois controlem personagens diferentes ao mesmo tempo.

Ainda que decepcione por seu modo cooperativo, "Pikmin 4" tem méritos por criar um modo história mais completo que seus antecessores. Para isso, também contribui a adição de elementos de RPG, como a capacidade de comprar equipamentos e melhorias que deixam o protagonista e o cãozinho Otchin mais poderosos.

A inclusão da tradução para o português, no entanto, continua sendo o maior atrativo para o público brasileiro, em especial para aqueles que sempre desejaram conhecer essa franquia, mas que não conseguiam superar a barreira do idioma.