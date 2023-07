Wagner Moura participa de manifestação a favor da greve dos atores nos EUA

São Paulo

Wagner Moura participou de uma manifestação a favor da greve dos atores nos Estados Unidos. O ato aconteceu em Los Angeles na tarde da última sexta-feira (28).

Em fotos publicadas nas redes sociais da atriz Bia Borinn, o ator aparece ao lado de outros artistas brasileiros, incluindo Borinn, Eduardo Muniz e Ivo Muller, e o diretor Gabriel Moura e o jornalista Rodrigo Salem.

Wagner Moura, à direita e de branco, em manifestação a favor da greve do sindicato de atores de Hollywood - Bia Borinn/reprodução

Moura ainda surge nas fotos com uma camiseta do sindicato, o SAG-AFTRA, e ao lado de cartazes em favor da paralisação.

Na publicação, Borinn confirma que o grupo está participando da greve. "Nosso grupinho brasileiro massa de atores e roteiristas piqueteando na greve", diz a atriz.

O SAG-AFTRA está em greve desde o início do mês, após o fracasso das negociações do acordo do grupo com a aliança de produtores de Hollywood. Além dele, o sindicato de roteiristas, o WGA, também paralisou atividades em maio e segue protestando por melhores condições de trabalho na indústria americana, bem como a regulação do uso de inteligência artificial nas produções.