"Eu sou o fantasma do teu pai." Zé Celso, que morreu nesta quinta-feira, me puxou da arquibancada, me abraçou com força e desfilou comigo pela lindíssima passarela do Oficina. Era "Ham-Let", década de 1990. Se afastou meio metro, apontou o dedo na minha cara, tomou fôlego e disse: "Eu sou o fantasma do teu pai." O público urrou. Por dentro eu urrei também.

Ninguém havia notado o erro, mas o que importa? Aliás, é justamente essa a questão: no teatro total não existem erros. Ele quis dizer que ele era o meu pai, o Fantasma, ele, o próprio.

Os diretores e atores de teatro Zé Celso, à esq., e Gerald Thomas, à dir. - Reprodução

Ere ele, o pai assassinado de Hamlet. E eu? Eu era príncipe Hamlet, e que eu deveria vingar a sua morte. Essa não tinha sido a primeira e nem a segunda vez que o Zé tinha me arrancado de uma plateia ou de algum lugar.

A primeira foi quando eu tinha uns 16 ou 17 anos e estava de passagem no Brasil. A peça era "Gracias Señor" e eu não me senti intimidado com um repolho vindo na minha direção. Não acreditei na cena. Achei fraca e pretensiosa essa metáfora —e, cá entre nós, o Living Theater tinha feito isso justamente... (Ah, deixa para lá).

Deixei uma carta para o Zé na porta do Teatro Tereza Raquel, no Rio de Janeiro. Olha só! Estamos em 1987 e eu já com, "Quatro Vezes Beckett" e "EletraComCreta" em cartaz, depois de uma rápida e ascendente carreira no Brasil. O telefone toca na casa da minha mãe.

É meio da madrugada e ouço uma voz aos berros. Eu quero desligar, mas não consigo. Eu reconheço esta

voz. Sim, é o Zé Celso. "É meu irmão, Gerald É meu irmão! Corra até a casa dele, cara. Corre vai. Por favor. Tá horrível." Reconheci o pânico em sua voz. Me vesti e corri, meus joelhos tremiam.

O Luiz Antônio morava a um quarteirão de distância da minha mãe. Quando cheguei no prédio da rua Maria Quitéria a polícia já estava lá e eu senti o cheiro do terror, do horror pairava no ar.

O que aconteceu? Luiz Antônio Martinez Corrêa, de 37 anos, havia sido assassinado. Uma semana antes, o Zé também havia me ligado por causa do Luiz Antônio. "Ele foi preso por um baseado. Ajuda ele lá no Ponto Zero", uma delegacia do Centro do Rio.

O Zé já sabia da minha militância na Anistia Internacional em Londres. Mas eu iria de qualquer jeito. E fui. Consegui que o delegado o soltasse. Naquela mesma noite eu estava entregando o Prêmio Mambembe ao Luiz. Nos demos um beijo no palco, rimos, nos abraçamos e depois choramos. Deus do céu.

"Eu sou o fantasma do teu pai."

Recebi o Zé e o Marcelo Drummond aqui em Nova York em 2009. "Vou dirigir 'Esperando Godot'. Tô com medo. Vou passar aí". "Vem fazer a luz aqui para mim" e tantas outras coisas mais.

O pretexto era o lançamento dos DVDs de "As Bacantes". Eu aluguei um loft na Rua 14 e provoquei um encontro com a Judith Malina, esposa do Julian Beck. O Zé não parece ter gostado

muito da ideia.

Mas era um debate depois da projeção do vídeo e, afinal, o dono do espaço era, ele mesmo, um ex-integrante da troupe da Judith. Enfim, foi um clima. Mas foram também muitos gritos e sussurros e muitas confissões. E uma aproximação inacreditável.

Se a impressão que se tem de pessoas de teatro é que falam de teatro, estão erradas. Falam de tudo. Esse "tudo" é teatro, claro. Mas esse "tudo" inclui o teatro que o público não vê e aquilo que a gente escolhe esconder.

Na vinda do aeroporto, ao avistar os enormes arranha-céus que apontam no horizonte de Manhattan, para quem vem de Queens, o Zé exclamou "Parece Teresina!". Marcelo riu e eu tentei. Eu falei "quer voltar?". O Marcelo rapidamente disse: "Mas ele gosta de Teresina". "Entendeu Godot agora, Zé?" Nós três caímos na gargalhada.

Estávamos no meio do túnel. Estávamos no fundo do poço e não sabíamos, mas ríamos. Estávamos no Midtown Tunnel

O Zé é o maior do mundo. Não somente do Brasil, mas do mundo. Não importa a peça. Não

importa nada disso. Importa a ideia e importa o espetáculo que é a sua vida. E a sua vida é vivida

com base no Deus do teatro. Sim, Dionísio e o ritual que isso tudo significa. Ou vamos dizer, os

rituais.

Da esq. para a dir., os diretores de teatro Cacá Rosset, Gerald Thomas e José Celso Martinez Corrêa - Fábio M. Salles/Folhapress

O Zé é, em parte, esse Dionísio. Sim, olha só pra ele! Olha como ele se transforma. Efêmero e concreto, etéreo, o extasiante "Eleutério", aquele zoneador duplamente nascido e aquele que "baixa" assim como quem voa! E quem está ao seu lado recebe as incríveis vibrações, as ondas, um entendimento de toda a cultura —do pé ao topo da cabeça.

Esse é o teatro do Zé Celso. E esse, sim, é o fantasma do meu pai. E digo isso com muito orgulho, pois ele me considera parte dessa chuva de poetas pensadores. E que chova sobre a nossa poesia.

Ela será chovida porque o Zé Celso tem leituras que ninguém nunca teve e jamais terá! Zé Celso é o maior espetáculo da terra. Ele é isso quando está somente sentado e abre os braços. Esses braços são feitos de magnésio. Seu corpo é manganês. Eu tenho quase certeza de que o Zé anteviu a tragédia. Qual? Toda ela.

Mas principalmente a tragédia do tempo, a tragédia do fogo. Sim, a do fogo —esse fogo que tanto o encanta. Esse fogo em torno do qual conduz tantos rituais. E agora? Agora Hefesto ficou bravo com alguma coisa. Mas certamente ele anteviu a tragédia do assassinato do irmão e o "timing" de tudo e a coordenação de tudo.

Somos de teatro e do teatro. Temos sentimentos e estamos conscientes dos sentimentos que nutrem por nós. É essa troca que nos alimenta. Não é um amor tão profundo como se imagina.

Calma! Também não é frio. É um amor que espia de fora. Descrito assim, parece morno, não? Mas não é. É somente um pouco distante, como Brecht. Um pouco calculado. Sem ele, sem esse cálculo, não se chegaria ao teatro.

É isso que Zé Celso anteviu em meados dos anos 1960.