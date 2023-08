Chico Buarque vai receber R$ 48 mil de Flávio Bolsonaro em ação de danos morais

São Paulo

O cantor Chico Buarque deve receber uma indenização de R$ 48 mil por danos morais do senador Flávio Bolsonaro (PL), determinou o 6° Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa.

A ação foi movida pelo artista contra o político depois que este usou uma montagem nas redes sociais com imagens do disco "Chico Buarque de Hollanda", de 1996. Flávio Bolsonaro ainda pode recorrer da sentença.

O cantor Chico Buarque - Eduardo Knapp/Folhapress

Na ocasião, durante as últimas eleições presidenciais, o senador do Rio de Janeiro usou as fotos do disco para criticar aqueles que declararam voto e votaram em Luiz Inácio Lula da Silva para a chefia do Executivo. Além disso, o post insinuava que Buarque apoiava o roubo dos mais pobres.

De acordo com a juíza, a indenização é condizente com a repercussão dos fatos narrados pelo cantor, que alegou na época que a publicação violava direitos fundamentais. "Que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador", diz ainda a decisão.

A Justiça também determinou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro deve excluir de suas redes sociais a música "Roda Viva". Ele havia usado a canção de protesto numa publicação em que criticava o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

De acordo com o advogado de Chico Buarque, o músico deve recorrer da decisão para que o deputado também pague indenização.