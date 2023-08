Ciclo de Cinema e Psicanálise debate 'A Noite do Dia 12', vencedor do Oscar francês

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, exibe gratuitamente o suspense francês "A Noite do Dia 12" (2022), de Dominik Moll, na próxima terça-feira (8), às 19h. A sessão é parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, evento apoiado pela Folha e realizado em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo).

Bastien Bouillon e Bouli Lanners em cena do filme 'A Noite do Dia 12', de Dominik Moll - Divulgação

O longa se concentra no assassinato de Clara Royer (Lula Cotton-Frapier) —queimada viva enquanto voltava de uma festa— e na investigação do caso pelo policial Yohan Vivès (Bastien Bouillon).

O roteiro é baseado em uma das histórias contadas no livro de não ficção "18.3: Une Année à la PJ", de Pauline Guéna, que acompanhou uma unidade da polícia judiciária francesa durante um ano.

Indicado em dez categorias da 48ª edição do César (2023), o Oscar do cinema francês, o filme faturou seis troféus: melhor filme, direção, adaptação e trilha sonora, além dos prêmios de ator coadjuvante para Bouli Lanners e de ator revelação para Bastien Bouillon.

Após a sessão, os temas abordados —feminicídio, violência contra a mulher e machismo em ambientes majoritariamente masculinos— serão discutidos por Renata Zambonelli, psiquiatra e psicanalista, e Fernanda Mena, repórter especial da Folha, com a mediação da psicanalista Luciana Saddi.

O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo), e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.