Como assistir de casa ao show de Alok no centenário do Copacabana Palace

São Paulo

A praia de Copacabana receberá, no dia 26 de agosto, o "Show do Século com Alok". O evento comemora os cem anos do hotel Copacabana Palace e será às 20h, com transmissão ao vivo na Globoplay e Multishow.

Alok no Rock in Rio, em setembro de 2022 - Mauro Pimentel/AFP

O show estará disponível também para quem não é assinante da plataforma Globoplay. Os melhores momentos da festa serão transmitidos na Globo.

Alok, artista brasileiro mais ouvido no mundo, faz aniversário no mesmo dia em que o Copacabana Palace comemora 100 anos. O show promete novidades de luz e tecnologia para acompanhar as batidas do DJ.

O apresentador Guilherme Mendes estará mostrando os detalhes da festa durante a transmissão, que vai ao ar na Globo logo após Jungle Fight, evento de MMA.