'Critical Zone', filme iraniano que irritou governo, ganha Festival de Locarno

São Paulo

O filme iraniano "Critical Zone" ("Mantagheye Bohrani"), o quarto longa do cineasta Ali Ahmadzade, levou o prêmio máximo do Festival de Locarno, na Suíça, que termina neste sábado, 12, apesar dos esforços do governo iraniano para que a produção não ganhasse visibilidade.

Cena do filme iraniano 'Mantagheye Bohrani', que ganhou o prêmio principal do Festival de Locarno - Reprodução

O premiado com o Leopardo de Ouro teve uma jornada complicada até ser celebrado no evento. A produção, que acompanha um homem que dirige pelo submundo da capital iraniana, Teerã, enquanto vende drogas, não foi bem vista pelo governo do país do Oriente Médio, que insistiu para que Ahmadzade a tirasse da programação sob alegações de que as filmagens foram feitas sem permissão.

O cineasta, proibido de sair do país para ir ao festival suíço, manteve o longa inscrito. "Em vez de atores, eu trabalhei com pessoas reais. Na maior parte das situações, nós tivemos que esconder a câmera ou achar formas de contornar as limitações. Fazer este filme foi uma grande rebelião e mostrá-lo é uma vitória ainda maior para nós", disse o diretor em um comunicado.

O prêmio, que celebrou o longe como um "hino de liberdade e resistência", foi recebido pelo produtor Sina Ataeian Dena. "Eu não quero que vocês fiquem felizes. Eu quero que vocês fiquem bravos que ele [Ahmadzade] não está aqui, que a liberdade de expressão está sendo atacada", disse. "As pessoas que estão lutando no Irã têm os mesmos valores que vocês. Fiquem bravos e façam algo revolucionário com essa raiva".

O Festival de Locarno ainda celebrou outro filme iraniano —"Shayda", protagonizado por Amir Ebrahimi e dirigido por Noora Niasari com produção executiva de Cate Blanchett, foi escolhido para fechar o evento.