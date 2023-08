'Gran Turismo' vira filme com obsessão de Hollywood por adaptar videogames

Los Angeles | AFP

Após o enorme sucesso do filme "Super Mario Bros" e da série "The Last of Us", adaptações de videogames para cinema e televisão estão na ordem do dia em Hollywood.

Mas Neill Blomkamp ficou inicialmente confuso quando foi convidado pela Sony para dirigir um filme baseado no jogo de corrida "Gran Turismo".

Jann Mardenborough no set do filme 'Gran Turismo' - Gordon Timpen

"Eu queria ler o roteiro inteiro para entender o que eles estavam falando, porque não fazia sentido", disse Blomkamp à agência de notícias AFP. "Obviamente é apenas um simulador de corrida."

Na verdade, os jogos "Gran Turismo" não têm personagens como encanadores italianos ou zumbis infectados por fungos que se prestariam a uma adaptação cinematográfica de Hollywood.

Como resultado, o roteiro do filme, escrito pelo roteirista de "King Richard" e "Creed III", adotou uma abordagem totalmente diferente.

É baseado principalmente em uma jogada de marketing de 2008, quando a Sony e a Nissan lançaram uma competição na qual os melhores jogadores de "Gran Turismo" podiam testar suas habilidades em circuitos reais.

A GT Academy tirou os jogadores de PlayStation de seus quartos e os colocou ao volante de um carro de corrida real. O campeão de cada ano pode competir contra pilotos profissionais em circuitos de renome mundial, como Silverstone e Le Mans.

Um deles, Jann Mardenborough, um adolescente da classe trabalhadora na Inglaterra que foi um dos primeiros jogadores da GT Academy a competir em corridas reais, estrela o filme.

"Realmente me chamou a atenção pensar nele como uma biografia, mas também como um filme de videogame", disse Blomkamp, que dirigiu "Distrito 9" e "Elysium".

"E para o videogame ser um elemento dentro do mundo real, da mesma forma que o 'Gran Turismo' existe em nosso mundo."

As críticas foram mistas. O jornal britânico The Guardian chamou isso de "ode à colocação de produtos".

Outras, no entanto, elogiaram a surpreendente carga emocional do filme, especialmente o tratamento de um acidente fatal envolvendo Mardenborough.

Em 2015, no famoso circuito de Nurburgring, na Alemanha, o carro de Mardenborough capotou verticalmente no ar e bateu em uma cerca, matando um transeunte e ferindo vários outros.

Mardenborough foi inocentado pelo acidente, embora o filme sugira que os puristas das corridas que não gostavam de seu passado no videogame continuaram a fofocar.

O trágico incidente foi tratado com cuidado, especialmente considerando que o verdadeiro Mardenborough dublou seu próprio personagem no filme.

"Você não pode contar sua história sem levar isso em consideração. É uma parte fundamental de sua jornada", disse Blomkamp.

Mas o acidente foi um "assunto supersensível para Jann", reconheceu o diretor.

Embora o verdadeiro Mardenborough tenha feito acrobacias ao volante durante as filmagens, o acidente fatal foi recriado usando tecnologia digital, em parte porque o acidente foi incomum.

"Tentamos reproduzir perfeitamente o que o carro fez, a partir das imagens que encontramos", disse Blomkamp.

Não foi necessário o uso de dublês graças ao fato de os efeitos visuais gerados em computador terem sido usados na cena.

Outro obstáculo para o filme são as greves que paralisam Hollywood.

A greve de roteiristas e atores exigindo melhores condições de trabalho impede protagonistas como Orlando Bloom, David Harbour e Archie Madekwe de promover o filme durante os habituais tapetes vermelhos.

A Sony decidiu adiar o lançamento nos cinemas, marcado para esta sexta-feira, até 25 de agosto, e organizou algumas exibições com os fãs na esperança de ajudar a promover o boca a boca.

"As estrelas não podem promover o filme, mas o público pode", disse um porta-voz da Sony.