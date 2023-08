'Ela Disse', filme que mostra caso que abriu as portas do MeToo, estreia na TV paga

São Paulo

Em 2017, duas jornalistas do New York Times começaram a investigar as denúncias de assédio sexual contra Harvey Weinstein, um dos mais poderosos e principais produtores de Hollywood naquela época. A dupla descobriu uma quantidade impressionante de crimes, que acabaram levando Weinstein à cadeia.

Carey Mulligan e Zoe Kazan em cena de "Ela Disse", de Maria Schrader - Divulgação

Essa história verídica, um dos principais pilares do movimento MeToo, é contada no filme "Ela Disse", dirigido por Maria Schrader e com Carey Mulligan e Zoe Kazan nos papéis principais.

Telecine Premium, 22h, 12 anos

O Amor Manda Mensagem

Cheia de saudades, uma mulher manda mensagens para o celular de seu ex-namorado, que morreu dois anos antes. Mas o número agora pertence a outro homem, que acaba por responder a ela. Comédia romântica com Priyanka Chopra, Sam Heughan e Céline Dion no elenco.

HBO Max, 12 anos

Swagger

Já chegou o último episódio da segunda temporada desta série sobre um prodígio do basquete, produzida por Kevin Durant, um astro da NBA.

Apple TV+, 16 anos

Dias Roubados

O italiano Riccardo Scamarcio interpreta um homem que sai da prisão e precisa se reconectar com seu filho de 11 anos. O diretor Guido Lombardi baseou o filme em seu livro.

Reserva Imovision, 12 anos

Especial Zé do Caixão

A plataforma preparou um pacote com dez longas de José Mojica Marins, que se tornou o maior nome do cinema brasileiro de terror. Entre os filmes oferecidos está "A Praga", que permaneceu inédito por mais de 40 anos. Até dia 24.

Para compra ou aluguel no Vivo Play

Dog: A Aventura de uma Vida

Channing Tatum faz um ex-soldado com estresse pós-traumático, encarregado de conduzir uma cadela de guerra ao funeral de seu treinador. O animal é feroz, mas logo os dois se tornam amigos.

HBO, 22h, e HBO Max, 14 anos

Roubar É uma Arte

Um ladrão veterano sai da prisão e se junta à antiga gangue para seu último golpe. Com Kurt Russell e Matt Dillon.

Record, 22h30, 12 anos