David Baker, o Stanley de 'The Office', devolve doações destinadas a spin-off com ele

São Paulo

Leslie David Baker, ator que interpretou Stanley Hudson na série "The Office", anunciou em seu perfil no instagram de que vai devolver todo o dinheiro que havia sido arrecadado para financiar o spin-off protagonizado por seu personagem.

Leslie David Baker como Stanley Hudson, na série 'The Office' - Divulgação

A série "Uncle Stan" foi idealizada como uma continuação da história do personagem após a aposentadoria. O enredo, como explica o ator na página da campanha, se inicia com Stanley em uma ligação telefônica. Do outro lado da linha, seu sobrinho pede ajuda com seus filhos e com sua loja que combina oficina de moto com floricultura.

Ainda em 2020, Baker publicou em suas redes sociais uma série de vídeos que indicavam o possível retorno do personagem. Vestido como o Stanley, afirmava que "Sim, estou de volta, e vou precisar de um drink". O ator iniciou no mesmo ano a campanha pelo Kickstarter para reunir fundos e iniciar a produção da série.

O projeto havia sido inicialmente adiado por conta da pandemia de COVID 19, mas outros motivos como a recente greve dupla em Hollywood foram definitivos para a decisão de interromper os planos por tempo indeterminado.

A meta inicial era a arrecadação de US$ 300 mil, e no portal o objetivo foi anunciado como atingido. No entanto, a devolução será de pouco mais de US$ 110 mil, pois algumas doações de apoiadores foram "descartadas ou não recolhidas ao final da campanha", como afirma Leslie. No post de anúncio do encerramento da vaquinha, o ator agradece os apoiadores pelo carinho.

Leslie David Baker interpretou Stanley Hudson em 'The Office' —um dos sitcoms de maior sucesso até hoje— por 9 temporadas. A série venceu por duas vezes o Prêmio do Sindicato dos Atores, em 2007 e 2008.