De 'Sonic' a 'Persona', jogos da Sega em 2023 alcançam público amplo

Nova York

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

Em um semestre marcado por diversos lançamentos de peso, como "Starfield", "Marvel’s Spider-Man 2" e "Assassin’s Creed Mirage", a Sega oferece um catálogo de jogos menores de franquias conhecidas, mas que alcançam diversos tipos de jogadores.

Estive no Sega Summer Showcase para testar títulos da empresa que serão lançados até o início de 2024. Entre os quais, o novo "Sonic Superstars", jogo de plataforma 2D da franquia, o novo spin-off de "Like a Dragon" e o remake de "Persona 3".

Cena do jogo 'Sonic Superstars' - Divulgação Sega

Sonic Superstars

Onde: PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Quando: 17.out.2023

O primeiro jogo 2D de "Sonic" desde o sucesso de "Sonic Mania", de 2017, traz alguns elementos inéditos para a franquia. Os visuais foram repaginados, com um 2,5D —quando jogos de plataforma 2D usam gráficos em 3D— mais expressivo, semelhante ao que está sendo feito com "Super Mario Wonder".

A maior diferença em termos de gameplay está nos chamados Emerald Powers, que permitem uma interação mais profunda com as fases. Com eles, é possível criar clones do seu personagem, nadar em cachoeiras, desacelerar o tempo, revelar passagens secretas e realizar ataques mais poderosos.

Esses itens permitem, por exemplo, um olhar mais analítico —característica rara na franquia— e combates dinâmicos, sem deixar de lado a ideia central de um "Sonic". Na demonstração, foi possível jogar quatro fases, cada qual com premissas e aplicações de itens diferentes. A opção nova de dividir a tela com até quatro jogadores (Sonic, Amy, Knuckles e Tails) oferece uma bagunça divertida.

Samba de Amigo: Party Central

Onde: Apple Arcade, Meta Quest e Nintendo Switch

Quando: 29.ago.2023 (Apple Arcade e Nintendo Switch) e 4º tri de 2023 (Meta Quest)

O jogo de ritmo da Sega é simples, mas faz um ótimo uso da tecnologia de realidade virtual do Meta Quest, com controles de movimento precisos e que não dão enjoos. É como se fosse um "Beat Saber", uma das principais referências do gênero em VR, com carisma.

As experiências no Nintendo Switch, onde os controles de movimento são simples, e nos dispositivos da Apple, usando a tela de toque, empolgam menos. O catálogo de músicas datado e sem canções brasileiras (apesar do nome do jogo) é um problema que só deve ser contornado com pacotes pagos.

Endless Dungeon

Onde: PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Quando: 19.out.2023

O estúdio Amplitude, de "Humankind", "Endless Legends" e "Endless Space", agora aposta em um roguelite que mistura shoot-em-up com microgerenciamento. A ideia é que o jogador escolha seu herói, vá a uma base espacial, instale armadilhas, defesas e enfim enfrente ondas de monstros que querem destruir o local.

A ação lembra "Alien Swarm", de 2010, com visão de cima e uma variedade de armas e classes. Além disso, o jogo incentiva o teste de diversas estratégias e tem um divertido modo cooperativo de até três jogadores.

Cena do jogo 'Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name' - Divulgação Sega

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Onde: PC, PlayStation e Xbox

Quando: 9.nov.2023

O novo spin-off de "Like a Dragon" (ex-"Yakuza") tem como protagonista Kazuma Kiryu, o personagem principal da série. A história se passa entre "Yakuza 6" e "Yakuza: Like a Dragon", após Kiryu forjar a própria morte e mudar de nome para proteger sua família.

A demo de "Like a Dragon Gaiden" mostrou uma região chamada "O Castelo", um navio de carga na baía de Osaka que funciona como um hub para atividades ilícitas. Lá é possível lutar contra dezenas de personagens inusitados em uma arena, apostar no cassino e até tentar encontrar um par romântico no cabaré, onde há um hilário minigame de "dating sim" em live-action.

Uma das apostas do estúdio Ryu Ga Gotoku é o modo de ataque do Kiryu chamado Agente, no qual o personagem realiza golpes ágeis e usa dispositivos como drones, fios elétricos e bombas de bitucas de cigarro.

Persona 5 Tactica

Onde: PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Quando: 17.nov.2023

O spin-off de um dos jogos mais bem sucedidos da Atlus começa com o misterioso desaparecimento de um político popular, o que chama a atenção dos Phantom Thieves, a trupe de "Persona 5". Aqui, mesmo com gráficos em estilo chibi, permanece muito do jogo original, como o bom humor e a trilha sonora.

O foco, no entanto, são as batalhas táticas, que se popularizaram com a série "XCOM" e que chegou até à Nintendo com "Mario + Rabbids". A ideia consiste em conflitos baseados em turnos nos quais o posicionamento dos personagens e a boa gestão das habilidades definem o resultado.

O jogo distribuído pela Sega adapta as mecânicas centrais de "Persona" ao design tático, com disputas que envolvem as Personas (habilidades especiais), ataques básicos, combos e o bônus "one more", quando um ataque efetivo dá direito a outra rodada. Durante esses momentos, há também desafios opcionais, como o de concluir a partida em menos de cinco turnos ou com todos os aliados vivos.

Persona 3 Reload

Onde: PC, PlayStation e Xbox

Quando: 2.fev.2024

Após o sucesso de "Persona 5" e o relançamento de "Persona 4 Golden", outro jogo da franquia a ganhar atenção da Atlus é o "Persona 3", lançado para PlayStation 2 em 2006 e que será refeito para a geração atual.

As demonstrações disponibilizadas no evento eram voltadas às mecânicas de combate, que não diferem muito daquelas do jogo mais recente. Por isso, não foi possível testar o lado "simulador social", que tem um papel importante na franquia. Mas as melhores qualidades de "Persona 5" também estão presentes neste remake, como o design dos personagens e dos monstros, a dublagem e a trilha sonora.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Sea of Stars

(PC, PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

No que deve ser um dos principais lançamentos indie do ano, "Sea of Stars" presta tributo elegante aos melhores RPGs dos anos 1990, como "Chrono Trigger". Aqui, premissas já consolidadas do gênero se misturam com elementos modernos, como combates em turno que exigem precisão e atenção.

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

Em uma tentativa de convencer as autoridades do Reino Unido a aprovar a aquisição da Activision Blizzard, a Microsoft fechou um acordo com a Ubisoft pelos direitos de "cloud gaming" de títulos atuais e que venham a ser lançados nos próximos 15 anos pela Activision Blizzard.

Após uma reunião com o chefe da Microsoft, Phil Spencer, o CEO do Larian Studios, Swen Vincke, anunciou no X que o lançamento de "Baldur’s Gate 3" para os consoles Xbox acontecerá ainda neste ano. O jogo, no entanto, não terá um modo multiplayer cooperativo em tela dividida no Xbox Series S. Será a primeira vez que versões diferentes de um mesmo game serão lançadas para os dois consoles da empresa americana.

A BioWare anunciou a demissão de cerca de 50 funcionários, incluindo veteranos que trabalharam nos primeiros títulos da série "Baldur’s Gate". Apesar dos cortes, o estúdio afirmou que o desenvolvimento de "Dragon Age: Dreadwolf" não deve ser prejudicado.

A Sony apresentou oficialmente o PlayStation Portal, periférico que permitirá jogar games de PlayStation 5 por Wi-Fi em uma tela portátil de 8 polegadas. O aparelho, antes apelidado de "Project Q", tem o preço sugerido de US$ 199,99 nos EUA e começará a ser vendido ainda neste ano --não há informações sobre preço e início da pré-venda no Brasil.

A Epic Games Store anunciou um programa que zera a comissão cobrada pela empresa para games vendidos em sua loja —a cobrança tradicional é de 12%. Para participar, os desenvolvedores devem manter seu game com venda exclusiva na plataforma por até seis meses. Com a iniciativa, a empresa busca reduzir a liderança no mercado da Steam, que costuma cobrar taxa de 30% por venda.

O PlayStation 4 ainda é o console mais usado no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Game Brasil revelados na última semana, o equipamento é usado por 36,3% das pessoas que afirmam jogar games no país (70,1% da população, segundo o levantamento). O Xbox 360 está em segundo, com 25,1%, e o PlayStation 5 em terceiro, com 18%.

A Justiça britânica afirmou que o hacker Arion Kurtaj e um adolescente de 17 anos são os responsáveis pelo roubo e vazamento de imagens do desenvolvimento de "GTA 6", entre outras invasões. A sentença dos dois ainda não foi definida.

A Gamescom, principal conferência de games da Europa, acabou no último domingo (27). Abaixo você confere as principais novidades do evento em curtinhas: "Little Nightmares 3" está em desenvolvimento e ganhou um vídeo. "Age of Empires 4" foi lançado de surpresa para consoles Xbox O Night Dive Studios está fazendo um remaster de "Star Wars: Dark Forces" "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" foi o grande vencedor da premiação do evento, conquistando quatro categorias (Melhor Gameplay, Jogo Mais Épico, Melhor Áudio e Melhor Jogo para Switch) Um fã invadiu a cerimônia de abertura em um aparente protesto por mais informações sobre "GTA 6" —ou só para aparecer mesmo



Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

31.ago

"Trine 5: A Clockwork Conspiracy": R$ 71,19 (PC), R$ 149,50 (PS 4/5), R$ 174,69 (Switch), R$ 175,45 (Xbox One/X/S)

5.set

"Chants of Sennaar": R$ 62,10 (PC), R$ 94,41 (Switch, Xbox One/X/S), R$ 104,90 (PS 4)

"Rune Factory 3 Special": R$ 139,99 (Switch)