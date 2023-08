'Mad Max', 'O Dia Depois de Amanhã' e outros filmes sobre desastres climáticos para ver no streaming

São Paulo

QUE TEMPO BOM QUE NÃO VOLTA NUNCA MAIS

A crise climática global é uma realidade. O aumento da temperatura média do planeta, causado pela humanidade, produz novas e maiores consequências dia após dia, como mostram o noticiáriode todos oscontinentes e os periódicos científicos.

Preparei uma lista de filmes para pensar essas questões, dos nossos medos mais concretos aos mais surreais.

Não é de hoje que os filmes retratam o medo de que a Terra se volte contra nós. São histórias de desastres climáticos, monstros mutantes criados pela poluição e ponderações sobre nosso papel nos acontecimentos do passado e o nosso lugar no futuro do planeta.

Curiosamente, há quase nenhuma série sobre o assunto —não há nenhuma nesta lista, inclusive—, talvez pelos custos insustentáveis de efeitos especiais, talvez porque uma história de média a longa duração sobre esse assunto possa se tornar deprê demais. Mas não tema!

A lista abaixo combina blockbusters de desastre a pequenos indies de alto pedigree para uma dieta equilibrada de risadas e reflexões.

"A Salvo"

Primeira colaboração de Todd Haynes e Julianne Moore (que seria repetida em "Longe do Paraíso", "Não Estou Lá", "Sem Fôlego" e "May December", cuja estreia está prevista para o fim do ano, na Netflix), "A Salvo" é o segundo longa do diretor.

Moore interpreta Carol, uma dona de casa rica, moradora do Vale de San Fernando, na Califórnia, em 1987. Carol ocupa seus dias com a administração do lar, aulas de aeróbica e almoços com as amigas, até que começa a desenvolver sintomas estranhos.

Apesar da descrença de seu médico e do psiquiatra, Carol acredita estar sofrendo de uma doença ecológica: uma espécie de sensibilidade exacerbada a produtos químicos e poluentes, que a leva a buscar um retiro no deserto comandado por um líder carismático, Peter Dunning (Peter Friedman, o Frank de "Succession") e a se isolar do mundo.

Disponível na HBOMax, 118 min.

Julianne Moore em cena de "A Salvo" - Divulgação

"O Dia Depois de Amanhã"

Jack Hall (Dennis Quaid), é um paleoclimatologista que detecta a possibilidade de um colapso acelerado de correntes oceânicas no Atlântico Norte, que pode levar a uma catástrofe climática global. Seus alertas, porém, são ignorados pelo governo dos Estados Unidos, até que, de repente, se tornam realidade.

Com tempestades terríveis levando o ar frio do Ártico a todos os continentes, o planeta inaugura uma nova Era do Gelo, enquanto Jack e seus colegas tentam salvar o maior número possível de pessoas —entre elas, o filho de Jack, Sam (Jake Gyllenhall), que precisa desbravar a já caótica Nova York.

Criticado pela irrealidade de suas previsões científicas, não deixa de ser um bom filme pipoca sem pé nem cabeça, a especialidade do diretor Roland Emmerich.

Disponível na Star+, 124 min

Jake Gyllenhaal (à dir.), Emmy Rossum e Arjay Smith em cena do filme "O Dia Depois de Amanhã" - Divulgação

"mãe!"

O mais perto que o diretor Darren Aronofsky e seus colaboradores chegaram de explicar este controverso filme foi dizer que ele é uma parábola ecológica, além das óbvias referências bíblicas.

Na história, Ele (Javier Bardem) é um poeta, que vive com a esposa e musa, Mãe (Jennifer Lawrence), em uma casa isolada. Um dia, Homem (Ed Harris) aparece à porta e pede abrigo, dando início a uma série de acontecimentos que desestabilizam a vida do casal. Há ainda a aparição de Mulher (Michelle Pfeiffer), a esposa de Homem; dois irmãos em guerra (Brian Gleeson e Domhnall Gleeson), hordas descontroladas e um bebê inesperado.

Disponível para aluguel em Claro Video, Amazon, Google Play e iTunes. 122 min

Jennifer Lawrence e Javier Bardem em cena de 'mãe!' - Divulgação

"Crimes do Futuro"

Saul Tensler (Viggo Mortensen), um artista performático cuja obra consiste em ter órgãos removidos em público por sua companheira, Caprice (Léa Seydoux), é recrutado por uma agência governamental responsável por restringir a evolução humana a se infiltrar em um grupo de radicais evolucionistas.

Por essa descrição pode não parecer, mas há um elemento de ansiedade climática por trás do segundo "Crimes do Futuro" de David Cronenberg (os filmes, o outro de 1970, este de 2022, não são relacionados. O diretor só gosta desse título mesmo), mas aí já entramos em território de spoilers.

Disponível na Mubi, 107 min.

Léa Seydoux, Viggo Mortensen e Kristen Stewart em cena do filme "Crimes of the Future", de David Cronenberg - Nikos Nikolopoulos/Divulgação

"Movimentos Noturnos"

Três ativistas ambientais (Jesse Eisenberg, Dakota Fanning e Peter Sarsgaard) decidem explodir uma barragem de uma hidrelétrica no noroeste dos EUA que acreditam causar danos ao meio ambiente. Depois da explosão, cada um precisa voltar à vida normal sem dar sinais de seu envolvimento, mesmo depois de descobrirem consequências inesperadas de seus atos.

Um thriller na escala de Kelly Reichardt: minimalista, de conflitos interiorizados e atuações controladas.

Disponível na Mubi, 113 min.

Dakota Fanning, Jesse Eisenberg e Peter Sarsgaard em cena do filme "Movimentos Noturnos" - Divulgação

"Capitã Nova"

Uma piloto volta no tempo, de 2050 a 2025, para alertar líderes governamentais das consequências nefastas da perfuração no Ártico. No futuro, o efeito estufa agravado pela emissão de metano que estava aprisionado na calota polar causou devastação na Terra. No entanto, a jornada a faz voltar a parecer uma criança, que não é levada a sério. Um filme família (a classificação indicativa é dez anos) holandês bem "Sessão da Tarde".

Disponível na Netflix, 85 min.

"Twister"

Ideal platônico do blockbuster: tem ação, comédia, drama, romance e tornados sencientes. O clássico filme de desastre de Jan de Bont opõe o grupo de bonzinhos —que se metem no meio de tempestades pela ciência— ao grupo de malvados —que o fazem pelo dinheiro (que dinheiro?)—, até esclarecer que o verdadeiro inimigo, aos olhos da protagonista Jo Harding (Helen Hunt), são os tornados de categoria máxima F5, desde que um deles matou seu pai.

Acientífico na medida certa, tem um elenco recheado de "aqueles caras" (atores que você reconhece, mas não sabe de onde), alguns dos quais se tornariam verdadeiras estrelas: de Philip Seymour Hoffman ("Quase Famosos") a Alan Ruck (o Connor de "Succession"), passando por Jeremy Davies ("Lost") e Todd Field (sim, o diretor de "Tár").

Disponível para aluguel em Claro Video, Amazon, Google Play e iTunes, 113 min.

Helen Hunt e Bill Paxton em cena de "Twister" - Divulgação

"Fé Corrompida"

Ernst Toller (Ethan Hawke), um pastor de uma igreja histórica decadente no interior do estado de Nova York enlutado pela morte do filho, Joseph, recebe o pedido de ajuda de uma jovem grávida, Mary (Amanda Seyfried). Michael (Philip Ettinger), o marido, quer que Mary faça um aborto ao invés de trazer uma criança a um mundo que se torna cada dia mais inabitável devido à crise climática.

Ao se involver com a história do casal, Toller passa a incorporar as preocupações de Michael a sua própria crise de fé, agravada por problemas de saúde e pela culpa por seu papel na morte de Joseph.

Primeira parte da trilogia acidental de Paul Schrader (com "O Contador de Cartas" e "Master Gardener") sobre "homens em salas", como batizou o New York Times: histórias de homens estóicos serenamente torturados por seus passados.

Disponível para aluguel em Claro Video, Amazon e iTunes, 113 min.

Ethan Hawke em cena de 'First Reformed', de Paul Schrader - Divulgação

"Mad Max"

Numa Austrália devastada por um ecocídio (a destruição em massa da natureza pelos homens) e em estado de guerra civil num futuro próximo (para 1979, ano de lançamento do filme), o policial "Mad" Max Rockatansky (Mel Gibson) atua pela lei no combate a gangues de motoqueiros que disputam reservas de gasolina, até que seu parceiro é morto e sua família é posta em perigo.

Disponível na HBOMax, 90 min.

Mel Gilbson em cena de 'Mad Max', de 1979 - Divulgação

"Tudo O Que Respira"

Documentário indicado ao Oscar sobre dois irmãos de Nova Déli que criam um santuário para tratar milhafres-pretos, uma espécie de ave de rapina comum na Índia. Os pássaros, devido ao aumento drástico da poluição na cidade, chegam a se trombar no ar e aparecem feridos em números cada vez maiores. Seguindo os ensinamentos da mãe e da fé muçulmana, que afirma que ajudar essas aves pode afastar problemas, Mohammad Saud e Nadeem Shehzad abriram, há 20 anos, uma clínica dedicada a eles.

Retrato dos efeitos da humanidade sobre a natureza e todas as demais formas de vida, que compartilham conosco o planeta —inclusive nas cidades.

Disponível na HBOMax, 96 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Ahsoka"

Mais uma série do universo Star Wars, esta centrada na personagem do título, interpretada por Rosario Dawson.

Estreou na Disney+ na quarta (23), com um novo episódio por semana.

"Entre Mulheres"

Merecido ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado deste ano, reimagina a história de um grupo de mulheres menonitas que descobrem ter sido drogadas e estupradas pelos homens da comunidade, a partir de um livro de Miriam Toews baseado em fatos reais.

Disponível desde quarta (23), no Prime Video. 104 min.

"Marcel, A Concha de Sapatos"

Marcel (Jenny Slate) é, surpreendentemente, uma pequena concha de sapatos. Ele vive em uma casa com sua avó (Isabella Rossellini), até que o documentarista Dean (Dean Fleischer-Camp) se muda para o local e os descobre. O cineasta passa a filmar a vida dos diminutos colegas de quarto e descobre detalhes do grande evento que os separou do restante de sua família. Indicado ao Oscar de Melhor Animação.

Disponível no Telecine a partir desta quinta (24), 90 min.

"Viver"

Adaptação de Kazuo Ishiguro do filme "Ikiru", de Akira Kurosawa, sobre Williams (Bill Nighy, indicado ao Oscar), um burocrata infeliz na Londres do pós-guerra que, após receber um diagnóstico preocupante e fazer amizade com uma jovem, Margareth (Aimee Lou Wood, de "Sex Education"), encontra um novo propósito para a vida.

Disponível na HBOMax a partir desta sexta (25), 102 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Juno"

O fenômeno indie de 2007 com Elliot Page e Michael Cera deixa tanto a Mubi quanto a HBOMax na próxima quinta (31). Se for reassistir, sugiro dar atenção à subvalorizada atuação de Jennifer Garner ("Hi, baby").

Disponível na Mubi, na HBOMax . 96 min

"Para Wong Foo, Obrigada Por Tudo! Julie Newmar"

Road movie sobre três drag queens de Nova York —interpretadas por Wesley Snipes, John Leguizamo e Patrick Swayze— que, a caminho de um concurso em Hollywood, têm problemas com o carro e precisam passar uns dias numa cidade interiorana, onde encontram preconceito e novas amizades.

Disponível no Lionsgate+ até o fim do mês. 105 min