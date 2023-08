Diretor do Museu Britânico deixa cargo após repercussão do caso de objetos roubados

Londres | Reuters

O diretor do Museu Britânico, na Inglaterra, anunciou nesta sexta-feira, 25, que renuncia cargo com efeito imediato após admitir falhas na investigação do museu sobre o roubo de peças de sua coleção.

Foto do Museu Britânico - AFP

Hartwig Fischer, que deveria deixar o cargo no próximo ano, disse que as falhas "devem descansar" com ele.

"Nos últimos dias, tenho revisado detalhadamente os eventos em torno dos roubos no Museu Britânico e a investigação sobre eles", disse ele em um comunicado.

"É evidente que o Museu Britânico não respondeu tão abrangente quanto deveria."

O Museu Britânico, um dos mais visitados do mundo, disse na semana passada que um membro da equipe havia sido demitido depois que itens, incluindo joias de ouro e gemas que datam do século XV a.C. ao século XIX d.C., foram encontrados desaparecidos, roubados ou danificados.