Fantástico usará IA para recriar Chico Anysio e deixar Cid Moreira mais jovem

São Paulo

O Fantástico usará inteligência artificial para recriar um quadro de comédia feito por Chico Anysio em 1973, na edição de estreia do programa em 5 de agosto daquele ano.

Chico Anysio no Fantástico, em 1973 - Globo/Reprodução

As fitas originais onde o número estava gravado se perderam em um incêndio que atingiu a Globo em 1976. Nizo Neto, filho do humorista, teve o seu rosto transformado pela tecnologia para interpretar o pai.

Nizo Neto passou por uma sessão de caracterização para ficar mais parecido com Anysio, de acordo com a coluna Play do jornal O Globo.

O mesmo recurso foi usado para recriar um quadro do programa em que a atriz Sandra Bréa, morta em 2000, homenageou Marilyn Monroe, estrela de Hollywood, e também para rejuvenescer Léo Batista e Cid Moreira, jornalistas consagrados da emissora.

As gravações especiais que utilizam inteligência artificial fazem parte da comemoração de 50 anos do Fantástico, que irá ao ar neste domingo (6) e se estenderá até o final do mês de agosto.