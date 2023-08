São Paulo

Morreu neste sábado (5) o documentarista Sérgio Muniz, aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo festival É Tudo Verdade, principal evento de documentários da América Latina, que o homenageou em 2017.

Sérgio Muniz na abertura do Festival É Tudo Verdade de 2023 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Amir Labaki, curador do É Tudo Verdade, lamentou a morte em suas redes sociais. "Sérgio Muniz marcou com sensibilidade e inteligência o cinema brasileiro, assim como as vidas dos que tivemos o privilégio de com ele conviver. Presença amiga constante, com seu sorriso do gato de Marker, não acredito na falta que já faz. Obrigado e hasta", escreveu.

Como diretor, Muniz levou às telas filmes como "O Povo do Velho Pedro", de 1967, "Você Também Daria um Presunto Legal", de 1973, e "Amizade", de 2009.

Muniz fez, junto com nomes como Thomaz Farkas, Geraldo Sarno e Lauro Escorel, parte de uma geração responsável por transformar o cinema documental produzido no Brasil, entre os anos 1960 e 1970. Os projetos, então, passaram a ser mais autorais e tecnicamente superiores.