Onde ver 'Casamento em Família', filme com Richard Gere e Susan Sarandon

São Paulo

De casamento marcado, um jovem casal de noivos promove um jantar para que seus respectivos pais se conheçam. O que eles não sabem é que a mãe dela é a amante do pai dele, e o pai dela é amante da mãe dele. Quando todos finalmente se encontram, o constrangimento é geral no recinto.

Cena do filme 'Casamento em Família', de Michael Jacobs - Divulgação

A comédia "Casamento em Família" tem Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton e William H. Macy nos papéis principais.

Amazon Prime Video, 12 anos

Johnny Depp x Amber Heard

Mais um documentário sobre o julgamento que mobilizou atenções no mundo inteiro no ano passado. Além de cotejar os depoimentos do ex-casal formado pelo ator e pela atriz, o filme também mostra as reações do público, que se dividiu entre os dois atores.

Netflix, 14 anos

Força de um Desejo

Uma das melhores novelas de Gilberto Braga e Alcides Nogueira, que foi exibida originalmente na Globo em 1999, na faixa das 18 horas. A trama, ambientada no século 19, gira em torno do amor entre o filho de um fazendeiro e a dona de um bordel. Com Fábio Assunção e Malu Mader.

Globoplay, livre

Corpos Ardentes

O filme que revelou Kathleen Turner, em 1981, é um thriller erótico em que ela interpreta uma mulher casada envolvida com um jovem advogado vivido pelo ator William Hurt.

HBO Max, 16 anos

O Rei da TV

Já disponíveis no Star+, as duas temporadas da série que dramatiza a vida de Silvio Santos chegam na íntegra à plataforma. José Rubens Chachá e Mariano Mattos Martins encarnam o apresentador em idades diferentes.

Disney+, 14 anos

Braddock 3: O Resgate

Chuck Norris faz um militar americano que volta ao Vietnã para resgatar a namorada, que ele julgava estar morta, e o filho que tiveram juntos, fato que desconhecia.

Megapix, 21h, 16 anos

Show Business

O talk show que entrevista empresários de sucesso existe há mais de 30 anos e chega agora à emissora sob o comando do jornalista Bruno Meyer.

Jovem Pan News, 22h, livre