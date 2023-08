Onde ver 'Quem É Erin Carter', sobre professora que esconde a própria identidade

São Paulo

Recém-instalada em Barcelona, uma professora britânica pretende levar uma vida pacata com sua família. Ao reagir a um assalto a um supermercado, porém, ela mostra que é boa de briga e tem treinamento profissional. No entanto, não está disposta a revelar sua verdadeira identidade.

Cena de 'Quem É Erin Carter?', da Netflix - Divulgação

A série de ação "Quem É Erin Carter" é exclusiva da plataforma.

Netflix, 16 anos

Amizade de Férias 2

Os dois casais que ficaram amigos no primeiro filme desta franquia cômica viajam juntos novamente, desta vez para um resort no Caribe. Mas o que era para ser férias relaxantes logo se transforma numa enorme encrenca.

Star+, 16 anos

Maratona 70 Anos de Edu Lobo

O canal reprisa, em sequência, os quatro episódios da série dirigida há dez anos por Charles Gavin e Gabriela Gastal, que revisita toda a trajetória do grande cantor e compositor. Participações de Chico Buarque, Maria Bethânia e muitos outros. Nesta terça-feira, Edu Lobo completa 80 anos de idade.

Canal Brasil, a partir de 16h15, livre

Alta Estima

Os cirurgiões plásticos Alessandro Martins e Gabriel Basílio, a psicóloga Cíntia Aleixo e a psicanalista Manuela Xavier comandam este novo reality documental. A cada episódio, dois deles ajudam uma pessoa a recuperar o amor-próprio e a autoconfiança.

E!, 20h30, 14 anos

Provoca

O comediante Igor Guimarães conversa com Marcelo Tas sobre solidão, sobriedade e as formas de lidar e conversar com outras pessoas.

Cultura, 22h, 10 anos

A Vida pela Frente

A emissora dá um aperitivo da série sobre um grupo de amigos que, na virada do milênio, enfrenta as agruras do final da adolescência. A temporada completa está disponível no Globoplay.

Globo, 23h55, 16 anos

Gerson King Combo: O Filme

A plataforma disponibiliza por 48 horas, nesta terça e quarta, o filme de David Obadia sobre um dos pioneiros da soul music no Brasil.

Itaú Cultural Play, grátis