Onde ver 'Seguindo em Frente', com nova reunião de Jane Fonda e Lily Tomlin

São Paulo

Quando morre uma de suas melhores amigas, uma mulher decide matar o viúvo, que maltratava a morta. Para cumprir essa missão, ela conta com a ajuda de outra amiga. O problema é que elas não têm a menor experiência em assassinatos.

Lily Tomlin e Jane Fonda em cena do filme 'Seguindo em Frente', de Paul Weitz - Divulgação

Jane Fonda e Lily Tomlin voltam a trabalhar juntas depois da série "Grace e Frankie" em "Seguindo em Frente", comédia dirigida por Paul Weitz, de "Um Grande Garoto".

Para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, Now, Vivo Play e YouTube, 14 anos

A Pior Pessoa do Mundo

Renate Reinsve ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes de 2021 pelo papel de uma mulher dividida entre dois amores. A comédia dramática de Joachim Trier também foi indicada aos troféus de melhor filme internacional, para a Noruega, e melhor roteiro original no Oscar.

Amazon Prime Video, 16 anos

Chic Show

O filme de Emílio Domingos e Felipe Giuntini conta a história do baile de black music que agitou a juventude negra de São Paulo nos anos 1970 e 1980. Lá se apresentaram nomes como Gilberto Gil, Jorge Ben Jor e James Brown.

Globoplay, livre

Olhos da Lei

O Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo, o Copom, atende 30 mil chamadas de emergência por dia. Este tenso cotidiano é mostrado em detalhes neste novo reality documental. O primeiro episódio já está disponível.

HBO Max e Discovery+, 14 anos

Maratona Legalmente Loira

O canal exibe em sequência o primeiro (19h25) e segundo filme (21h10) da franquia em que Reese Witherspoon interpreta uma patricinha que se torna uma advogada de sucesso.

Lifetime, a partir de 19h25, livre

Essa Nossa Canção

Baseado na exposição em cartaz no Museu da Língua Portuguesa, este curso terá três aulas sobre as relações entre a língua e os cantos brasileiros. A primeira é ministrada nesta quinta por José Miguel Wisnik. A aula do dia 14 de setembro será com Luiz Tatit e a do dia 21, com Rafael Galante. Não é necessário se inscrever.

YouTube do Museu da Língua Portuguesa, 19h30, grátis