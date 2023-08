Rogério Sganzerla, de 'O Bandido da Luz Vermelha', é homenageado em Locarno

São Paulo

O cineasta Rogério Sganzerla, de "O Bandido da Luz Vermelha" e "Copacabana Mon Amour" é homenageado na atual edição do Festival de Locarno, uma das principais mostras de cinema da Europa, que acontece na cidade suíça até o dia 12 deste mês.

O cineasta Rogério Sganzerla, em foto de 1978 - Folhapress

A primeira sessão dedicada a recuperar a memória de um dos principais cineastas brasileiros acontece no dia 10. Na ocasião, será exibido o longa "Abismu", de 1977, e seu primeiro curta, "Documentário", de 1966. Ambos fazem parte da mostra História(s) do Cinema, dedicada a mestres do cinema mundial.

Ele é o único latino-americano numa seleção que inclui Alfred Hitchcook, Jean-Luc Godard e Ridley Scott.

"É uma grande alegria voltar a Locarno com dois filmes do meu pai, Rogério Sganzerla, na mostra História(s) do Cinema, onde ele já esteve anteriormente com ‘Copacabana Mon Amour’ e minha mãe esteve com o média-metragem ‘Poder dos Afetos’", diz Djin Sganzerla.