Xuxa vende mansão em Miami por cerca de R$ 174 milhões, veja fotos da casa

Segundo informações apuradas pelo portal Rapmais, a apresentadora Xuxa Meneghel teria vendido sua mansão em Miami ao rapper norte-americano Rick Ross pelo valor de US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 174 milhões).

Mansão de Xuxa em Miami, vendida pelo equivalente a R$ 174 milhões - Reprodução/Instagram

Xuxa pagou aproximadamente US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) quando comprou o imóvel, no ano de 1999. Mesmo corrigindo pela inflação média do período, esse valor equivaleria hoje a cerca de US$ 1,85 milhão, ou pouco mais de R$ 9 milhões. A mansão tem mais de 900 metros quadrados e conta com seis quartos, nove banheiros, piscina aquecida, sala de entretenimento, cozinha de verão e uma uma doca para o lago que margeia a propriedade. O portal TMZ indicou ainda em julho que Rick e planejava reformar o imóvel.

Quem é Rick Ross

Rick Ross, também conhecido como Officer Ricky —graças a seu emprego anterior de agente penitenciário em Miami— lançou seu primeiro álbum, Port of Miami, em 2006, alcançando sucesso logo de entrada. O disco alcançou o topo da lista da Billboard, e a música "Hustlin", do single que precedeu o álbum, se tornou amplamente popular.

As músicas de Ross abordam temas controversos como tráfico de drogas, e o músico já foi preso algumas vezes. Primeiro por crimes menores como posse de arma e maconha, mas em 2015 o rapper e seu guarda-costas foram indiciados por espancar um fazendeiro supostamente por conta de dívidas com Rick.

Ross foi condenado como réu primário, sentenciado a multa e 60 meses de liberdade condicional.