Globo é acusada de censurar beijo gay após cortar selinho de atores no Domingão

São Paulo

Telespectadores usaram as redes sociais para criticar a decisão da direção do Domingão com Huck de não levar ao ar um beijo entre os atores Carmo Dalla Vecchia, Amaury Lorenzo e Diego Martins. O corte foi classificado de censura pelos internautas.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa da Globo não comentou o caso até a publicação desta reportagem.

Apresentação dos atores Carmo Dalla Vecchia, Amaury Lorenzo e Diego Martins no Domingão - TV Globo/Reprodução

Na ocasião, os três participavam do quadro Batalha do Lip Sync, no qual artistas reproduzem apresentações famosas. A câmera desviou do trio no momento do beijo e se voltou para a reação do ator Tiago Abravanel, um dos jurados, e da plateia.

Na ocasião, os atores reproduziam uma performance de 2003, quando as cantoras Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera deram um selinho em cima do palco durante uma premiação da MTV americana.