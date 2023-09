Seis séries brasileiras para assistir no streaming

São Paulo

Feito no Brasil

Nada mais lógico que prestigiar a produção audiovisual brasileira no feriado que celebra a fundação do país. É isso que faço na edição de hoje. Selecionei seis séries nacionais produzidas por e para streamers e que com isso também têm potencial de alcance internacional, como boas vitrines de nossa indústria.

"3%"

Primeira série brasileira desenvolvida pela Netflix, chegou a ser a produção não em inglês mais assistida nos Estados Unidos, de acordo com o próprio streamer. O seriado, sobre um futuro distópico, cairia bem ao lado de "Jogos Vorazes", "A Ilha", ou "Divergente" —histórias de lugares onde os recursos são parcos e a ordem social é mantida por uma força autoritária que precisa ser combatida.

Em "3%", todos os cidadãos do Continente (um Brasil destruído por uma catástrofe climática) passam pelo Processo ao completarem 20 anos. Os que são aprovados no teste ganham o direito de ir ao próspero Maralto, mas só 3% dos candidatos são bem-sucedidos. A série começa com Michele (Bianca Comparato), 20, decidida a chegar ao Maralto para reencontrar o irmão, André, e iniciar uma revolução.

Disponível na Netflix. Quatro temporadas, 33 episódios

"Bom Dia, Verônica"

Outro investimento da Netflix no Brasil, "Bom Dia, Verônica" também mira um gênero popular: as histórias sobre jovens mulheres mortas. Centrado na história de uma escrivã de polícia, Verônica (Tainá Muller), que investiga o suicídio de uma mulher e as acusações de violência doméstica de outra contra um colega seu de corporação, o thriller casa as tragédias pessoais da protagonista e das vítimas a uma grande rede de conspirações.

Baseado no livro da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes, inicialmente publicado sob o pseudônimo Andrea Killmore (sutil), o seriado conta ainda com Camila Morgado e Eduardo Moscovis na primeira temporada, e Reynado Gianecchini e Klara Castanho na segunda. Uma terceira leva está em produção.

Disponível na Netflix. Duas temporadas, 14 episódios.

"Além do Guarda-roupa"

A HBOMax também viu a oportunidade de fazer uma produção brasileira que surfasse numa onda pop, mas escolheu um caminho mais fofinho. Com "Além do Guarda-roupa", o Brasil tem um dorama coreano.

A história se passa no Bom Retiro, bairro paulistano de muitas levas de ocupação que agora concentra imigrantes da Coreia do Sul e seus descendentes. Lá vive Carol (Sharon Cho), 17, filha de uma brasileira e um sul-coreano, que não liga nada para a cultura da família de seu pai. Isso até ela descobrir que seu guarda-roupas é um portal mágico para a Coreia, ligado ao apartamento de um grupo de k-pop famoso.

Disponível na HBOMax. Uma temporada, dez episódios

"O Rei da TV"

Biografia ficcionalizada de uma das maiores figuras da televisão e da cultura brasileira como um todo, Silvio Santos, produzida pela Star+. A série, que tem duas temporadas, reconta momentos-chave da história do empresário e apresentador, alternando entre sua infância, o início e ascensão do SBT, sua candidatura à Presidência e crises que viveu, como o sequestro de sua filha e um problema nas cordas vocais.

Disponível no Star+ e na Disney+. Duas temporadas, 16 episódios

"Os Outros"

No quesito produção brasileira, a Globoplay se destaca por motivos óbvios. O catálogo do streamer tem dezenas de novelas e minisséries da Globo, e soma algumas criadas para exibição exclusiva (ou ao menos inicialmente exclusiva) no streaming da emissora. Dessas, "Os Outros" é um dos sucessos recentes.

A série, que será uma antologia com a chegada da segunda temporada, conta a história de duas famílias da Barra da Tijuca, no Rio, que se envolvem numa briga de condomínio cada vez mais tensa. Tudo começa quando Marcinho (Antonio Haddad), filho de Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomaz Aquino), se desentende com Rogério (Paulo Mendes), filho de Wando (Milhem Cortaz) e Mila (Maeve Jinkings) num jogo de futebol.

Na defesa de suas famílias, cada lado vai agravando a situação, embolada ainda mais pelo envolvimento do sedutor e perigoso Sérgio (Eduardo Sterblitch).

Disponível na Globoplay. Uma temporada, 12 episódios.

"Cangaço Novo"

O lançamento mais recente desta lista é da Prime Video. É mais uma história de violência com o sabor local do novo cangaço: modalidade de crime em que bandidos invadem cidades pequenas e assaltam bancos durante a noite, com explosões, muitos tiros e muita destruição.

Na série, Ubaldo (Allan Souza Lima) volta ao Ceará em busca de uma herança que não sabia que tinha. Seu pai biológico, Amaro Vaqueiro, era um cangaceiro poderoso, cujo legado é agora sustentado por Dinorah (Alice Carvalho). Ubaldo precisa de dinheiro para cuidar do pai adotivo. Para isso, se junta ao bando da irmã e terá que descobrir se é capaz de seguir os passos de seus familiares.

Disponível no Prime Video. Uma temporada, oito episódios.

"A Pequena Sereia"

Versão live action do clássico animado chega à Disney+. Com Halle Bailey no papel de Ariel e Jonah Hauer-King como o príncipe Eric, o filme é dirigido por Rob Marshall e tem novas canções de Lin-Manuel Miranda.

Disponível na Disney+, 135 min

"A Malvada"

Anne Baxer é Eve, uma aspirante a atriz que se aproxima da estrela da Broadway Margo Channing (Bette Davis) e passa a trabalhar como sua assistente —até tentar tomar sua vida. Indicado a 14 Oscars, venceu o prêmio de Melhor Filme.

Disponível no Belas Artes À La Carte. 138 min.

"The Changeling - Sombras de Nova York"

Nova série de terror da AppleTV+, com Lakeith Stanfield e Clark Backo. Mistura elementos de fantasia, bruxas brasileiras (?), depressão pós-parto e mistério —ao menos é o que dá pra entender pelo trailer.

Estreia nesta sexta (8) na AppleTV+. Oito episódios. Os três primeiros vão ao ar juntos, e os seguintes chegam um por semana, às sextas.

"Jury Duty"

Sucesso inesperado do serviço de streaming gratuito da Amazon, Freevee, chega ao Brasil no Prime Video. É um semi-reality: todo mundo menos uma pessoa sabe que está numa série. O sorteado é Ronald Gladden, que acredita ter sido convocado a participar do júri de um crime. Todas as pessoas ao redor dele são atores, o mais famoso sendo James Marsden (o Ciclope dos filmes "X-Men"), que está indicado ao Emmy pelo papel de "James Marsden".

Disponível no Prime Video a partir desta sexta (8). Uma temporada, oito episódios.

"Apocalipse Now"

O filme que enlouqueceu Francis Ford Coppola fica disponível na Mubi até quinta (14). 203 min

"Cidade dos Sonhos"

Um dos sonhos loucos de David Lynch, sobre uma jovem aspirante a atriz em Hollywood, também fica na Mubi até quinta (14). 147 min

"The Great Pottery Throw Down"

Reality de competição nada louco em que artesãos competem fazendo cerâmica deixa a HBOMax na quinta (14). Uma temporada (a quarta), dez episódios