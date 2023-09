Joss Stone tenta cativar público desanimado no The Town com bons vocais

São Paulo

Joss Stone começou seu show no The Town desfilando pela passarela do palco principal do festival, que ocorre em São Paulo. Ela foi. uma das escaladas para a programação desta quinta-feira.

A cantora Joss Stone no palco Skyline do The Town - Zanone Fraissat/Folhapress

Foi convidada de última hora. A britânica substituiu Liam Payne, ex-One Direction, que cancelou o show há duas semanas devido a uma infecção renal grave. Assim, Stone não era esperada pelo público, que comprou ingressos para ver ainda shows do duo The Chainsmokers e da banda Maroon 5.

A cantora tentou cativar a plateia. Fez o público entoar versos de "Super Duper Love (Are You Diggin’ On Me)", um dos seus maiores sucessos, lançado há em 2003. Mais tarde, empolgou as pessoas com um cover de "Say My Name", do grupo Destiny 's Child, que apresentou Beyoncé ao mundo.

Stone interrompeu o show a certa altura para agradecer a presença do público e dizer que estava feliz em celebrar 20 anos de carreira. A britânica recebeu um público mais tímido que o de sua antecessora, Ludmilla, que abriu o palco Skyline com um show abarrotado de fãs com as músicas na ponta da língua.

Mas ela parece não se preocupar com isso. Em entrevista à Folha em abril, disse que não almeja fazer shows para milhões de pessoas. "Quero que meu público seja menor, que só venha quem quiser e que todo mundo fique confortável, com uma boa visão do palco e que a noite seja ótima."

Stone é uma exímia vocalista. É difícil não se hipnotizar pela cantora, ainda que ela não colecione hits. A britânica foi ovacionada quando encerrou uma canção esticando vogais por vários segundos.

A apresentação no The Town é a quinta de Stone no Brasil. Ela veio grávida ao país em abril após ter um show cancelado no Rock in Rio do ano passado.

Stone lançou seu primeiro disco, o "The Soul Sessions", aos 16 anos. Agora, aos 36, ela encerra seu show com "Some Kind of Wonderful", uma canção que lançou naquele álbum.

Vestida com um top e uma saia longa com fenda brilhantes, ela jogou girassóis para o público enquanto entoou o refrão da música com vocais agudos. "Essa é minha canção de agradecimento a vocês", disse, antes de sair de cena sob aplausos do público, que acabou se animando no final.