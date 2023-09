Kanye West não quis fazer comentários antissemitas, afirma CEO da Adidas

Berlim | Reuters

O CEO da Adidas, Bjorn Gulden, defendeu o artista anteriormente conhecido como Kanye West, dizendo que ele não acredita que a divisiva celebridade tenha falado a sério as declarações antissemitas que levaram ao fim da lucrativa colaboração da Yeezy com a gigante alemã de artigos esportivos.

A Adidas encerrou sua parceria com West, que agora se chama Ye, em outubro de 2022, após ele causar indignação com suas postagens erráticas nas redes sociais, incluindo um tweet em que ele pedia pela morte de judeus.

O CEO da Adidas, Bjorn Gulden, durante a conferência anual da empresa na Alemanha - Heiko Becker/Reuters

Comentando sobre o escândalo que custou à Adidas dezenas de milhões em vendas perdidas, Gulden disse em entrevista ao podcast In Good Company que Ye fez algumas declarações que não foram "muito boas".

"Eu não acredito que ele tenha dito aquilo o que disse e não acho que ele seja uma má pessoa. Apenas soou dessa maneira", disse o CEO em um episódio transmitido em 13 de setembro.

Gulden também elogiou Ye como "uma das pessoas mais criativas do mundo... tanto na música quanto no que eu chamaria de cultura de rua".

A Adidas não respondeu ao pedido de comentário enviado por e-mail pela Reuters sobre a entrevista do podcast.

Anteriormente à frente da rival Puma, Gulden foi contratado como CEO da Adidas no início de 2022 para reconstruir a imagem da marca após lidar com as consequências da controvérsia.

Em maio, após revisar o que fazer com o estoque não vendido dos produtos Yeezy, Gulden anunciou que a Adidas venderia parte da mercadoria e doaria parte dos lucros a organizações que lutam contra o racismo e o antissemitismo.

As fortes vendas dos produtos Yeezy ajudaram a reduzir as perdas previstas para o ano inteiro na empresa.

No podcast, Gulden falou sobre os perigos de trabalhar com colaboradores famosos: "Quando você trabalha com terceiros, isso pode acontecer", disse ele. "Faz parte do jogo".