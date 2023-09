Morre Billy Miller, ator de 'CSI: Nova York' e 'Homens de Terno', aos 43 anos

São Paulo

O ator e produtor Billy Miller, conhecido pelas suas atuações nas séries "Homens de Terno" e "CSI: Nova York", morreu aos 43 anos na sexta-feira (15). Ele completaria 44 anos no domingo (17). A causa da morte não foi divulgada.

O empresário de Miller confirmou a morte em comunicado à revista Variety. "O ator estava lutando contra uma depressão maníaca quando morreu", disse ele.

O ator Billy Miller ao receber o prêmio Daytime Emmy - Danny Moloshok/Reuter

Miller ganhou três prêmios Daytime Emmy —dois de melhor ator coadjuvante e um de melhor ator principal— por seu papel na novela "The Young and the Restless", na qual atuou de 2008 a 2014.

O ator, que começou a carreira como modelo, também fez um papel na série "Hospital Geral", de 2014 a 2019, e no filme "American Sniper", de 2014.

Miller nasceu em 17 de setembro de 1979 e cresceu em Grand Prairie, Texas. Ao longo de sua infância, ele lutou contra uma condição rara que afetava a cartilagem dos tornozelos.

Sua entrada na indústria do entretenimento se deu quando ele foi contratado como modelo e, mais tarde, interpretou Richie Novak de 2007 a 2008 na novela "All My Children". Miller então foi trabalhar em "The Young and the Restless" no papel de Billy Abbott.