Onde ver ‘O Urso’, série indicada ao Emmy que ganha segunda temporada

São Paulo

Uma das boas surpresas da TV americana no ano passado foi a série "O Urso", sobre um chef caído em desgraça, que assume o comando da lanchonete herdada do irmão. Com muitas situações dramáticas, a primeira temporada está indicada a 13 categorias do próximo Emmy.

Jeremy Allen White e o elenco da série 'O Urso', exibida no Brasil na plataforma Star+ - Divulgação

O segundo ano mostra o protagonista Carmy Berzatto, papel de Jeremy Allen White, tentando transformar o lugar em um restaurante de alta classe.

Star+, 16 anos

Ahsoka

Em mais uma série derivada da franquia "Star Wars", a atriz Rosario Dawson encarna a antiga jedi Ahsoka Tano, que já havia interpretado em "The Mandalorian". A ação agora se passa depois da queda do Império, e a guerreira, que nunca se afastou do caminho do bem, enfrenta uma ameaça a um planeta vulnerável.

Disney+, 14 anos

Invasão

Estrelada pela iraniana Golshifteh Farahani, a segunda temporada da série de ficção científica mostra como pessoas ao redor do mundo resistem a uma invasão alienígena. Novos episódios às quartas.

Apple TV+, 16 anos

Bloquinho da Bea

Desenvolvida pelo Sesame Workshop, que criou "Vila Sésamo", esta nova série de animação gira em torno de uma menina mexicana de cinco anos que, junto com seus amigos, passa mensagens de empatia e gentileza. O canal Cartoonito, voltado a crianças pequenas, exibe episódios às segundas, às 15h30.

HBO Max, livre

Mundo Muyloco

O humorista Fernando Muylaert comanda a segunda temporada de seu programa de viagens, em que visita Roma, a Escandinávia e o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, na Bolívia.

Modo Viagem, 19h30, e Globoplay, livre

22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O canal transmite ao vivo, diretamente da Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, a cerimônia de entrega da mais importante premiação do nosso cinema. Apresentação de Simone Zuccolotto, com comentários de Bárbara Paz.

Canal Brasil, 20h45, livre