Mostra de Cinema de SP terá restaurações de Jacques Rivette e Manoel de Oliveira

São Paulo

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou neste sábado (23) a seleção de filmes restaurados que estão na programação da edição deste ano do evento.

A organização confirmou seis produções com cópias recém-renovadas por departamentos de preservação. O destaque fica para "Amor Louco", filme do francês Jacques Rivette de 1969, e "Vale Abraão", do português Manoel de Oliveira e lançado em 1993. Ambos estrearam restaurações no último Festival de Cannes, em maio.

Bulle Ogier e Jean-Pierre Kalfon em cena do filme 'Amor Louco', de Jacques Rivette - Divulgação

A 47ª edição da Mostra também exibirá os filmes "O Sangue", de 1989 e do também português Pedro Costa; "Corisco e Dadá", de 1996 e do brasileiro Rosemberg Cariry; "Underground: Mentiras de Guerra", de 1995 e do sérvio Emir Kusturica; e "Le Retour à la Raison", de 1923 e do americano Man Ray.

O longa de Ray passa no evento com outros três curtas-metragens do cineasta, que não foram identificados pela organização. As cópias dos filmes mudos incluem nova trilha sonora criada pela banda Sqürl, criada pelo também diretor americano Jim Jarmusch.

Outro filme da seleção que será acompanhada de curta é "O Sangue". De acordo com o anúncio, o longa estará na programação com "As Filhas do Fogo", projeto lançado este ano por Pedro Costa em Cannes.

As produções anunciadas se juntam à retrospectiva de filmes do italiano Michelangelo Antonioni, anunciado na semana passada como principal homenageado deste ano no festival.

A Mostra de Cinema de São Paulo de 2023 acontece entre 19 de outubro e 1° de novembro na capital paulista.