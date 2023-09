Anitta faz parceria com TXT, grupo de k-pop, e cantará música no VMA; veja teaser

São Paulo

Depois de lançar faixas em espanhol e inglês, Anitta se lança para o k-pop. A artista anunciou uma parceria com o grupo TXT, Tomorrow X Together, e cantará alguns trechos em coreano.

Gabriela Schmidt/Divulgação

A música fruto da parceria se chama "Back for More" e será apresentada ao vivo no Video Music Awards, no dia 12 de setembro.

Anitta irá se apresentar duas vezes no palco da premiação, em New Jersey, nos Estados Unidos. Além de cantar com o TXT, ela fará uma apresentação solo das músicas "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used to Be".

A brasileira está indicada ao prêmio de "Best Latin" por "Funk Rave" e, se ganhar, será o segundo ano consecutivo de vitória no VMA —em 2022, ela levou o prêmio pelo hit "Envolver".