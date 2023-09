Onde ver ‘Broker’, vencedor do prêmio de melhor ator no Festival de Cannes

São Paulo

Ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes por "Assunto de Família", o cineasta japonês Hirokazu Kore-eda viajou à Coreia do Sul para rodar o filme "Broker: Uma Nova Chance". Na história, uma mulher entrega seu bebê a um esquema de adoção clandestina, mas se arrepende e volta no dia seguinte. Ela então ajuda os intermediários a encontrar um lar para seu filho.

Cena do filme 'Broker; Uma Nova Chance', de Hirokazu Kore-eda - Divulgação

Song Kang-ho, do elenco de "Parasita", recebeu o prêmio de melhor ator do júri do Festival de Cannes de 2022.

Para compra ou aluguel no Apple TV, Google Play e Now, 16 anos

Mate ou Morra

"Feitiço do Tempo" refeito como filme de ação: um ex-agente, preso num laço temporal, é forçado a reviver sua própria morte todos os dias. Para proteger a família, ele precisa romper o ciclo. Com Frank Grillo e Mel Gibson no elenco.

Netflix, 16 anos

Brasil Meio-Dia

Luciana Barreto ancora novo telejornal com duas horas de duração, exibido de segunda a sexta. Os analistas são Basília Rodrigues, Iuri Pitta, Fernando Nakagawa e Jussara Soares.

CNN Brasil, 12h, livre

Socorro, Cicarelli

Ex-apresentadora do Beija Sapo, Daniela Cicarelli volta à TV dando conselhos amorosos aos espectadores. O programa vai ao ar logo após a exibição da nova versão do Beija Sapo, que agora está sob o comando de Valentina Bandeira.

MTV, 21h25, 14 anos

Roda Viva

Presidente nacional do Republicanos e vice-presidente da Câmara de Deputados, Marcos Pereira explica como sua bancada se comportará nas votações, agora que seu partido comanda um ministério dentro do governo Lula.

Cultura, 22h, livre

John Wick 3 – Parabellum

No terceiro longa da franquia, o temido assassino vivido por Keanu Reeves se alia a antigos conhecidos para escapar de seus novos perseguidores.

Globo, 23h20, 16 anos

Caminhos com Abilio Diniz

Os episódios da nova temporada do talk show serão exibidos de segunda (25) a sexta (29). Na estreia, uma conversa com Fabricio Bloisi, do iFood.

CNN Brasil, 23h, livre