Projeto 7Leituras encena 'Aldeotas', premiada obra do poeta Gero Camilo

São Paulo

O projeto "7 Leituras" apresenta, na próxima terça-feira a peça "Aldeotas", premiada obra criada por Gero Camilo. A encenação acontece a partir das 19h no palco do Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo, e é gratuita.

Gero Camilo em cena do filme 'Aldeotas', inspirado na peça de mesmo nome - Divulgação

"Aldeotas" acompanha a história de dois amigos que se afastam por 17 anos, após as turbulências políticas na cidade conservadora onde vivem, no interior do país.

A peça é dirigida por Nelson Baskerville, com Alexandre Bamba e Fernando Paz. A direção geral é de Eugênia Thereza de Andrade, criadora do projeto. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes.