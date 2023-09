Remake de 'A Pequena Sereia' chega ao Disney+ com cena musical inédita

São Paulo

Depois de causar polêmica por escalar Halle Bailey, uma atriz negra, para o papel principal, a versão com atores do longa em animação "A Pequena Sereia" chega ao streaming. Com conteúdo extra —Javier Bardem, que faz o rei Tritão, interpreta a canção "Impossible Child", numa cena que não foi incluída na versão para o cinema.

Halle Bailey em cena do filme 'A Pequena Sereia', da Disney - Divulgação

Daveed Diggs, Awkwafina e Melissa McCarthy também estão no elenco da produção da Disney.

Disney+, livre

Um Dia e Meio

Dirigido e estrelado pelo sueco de origem libanesa Fares Fares, este filme de suspense é baseado no caso real de um homem que sequestrou a ex-mulher para conseguir a custódia da filha pequena.

Netflix, 16 anos

O Quinto dos Infernos

Exibida pela TV Globo originalmente em 2002, a minissérie que narra em tom de galhofa o processo de independência do Brasil chega na íntegra à plataforma. Com Humberto Martins e Betty Lago no elenco.

Globoplay, 12 anos

A Malvada

Bette Davis faz uma atriz veterana da Broadway que contrata uma fã para ser sua assistente, sem se dar conta de que a moça quer mesmo é roubar seu papel em uma peça. O filme é um dos maiores clássicos de Hollywood.

Belas Artes à la Carte, livre

Heróis e Heroínas da Independência

A emissora exibe dois episódios da série "Retrovisor", em que o jornalista Paulo Markun "entrevista" figuras históricas, que são encarnadas por atores. O primeiro episódio é dedicado a Maria Quitéria e o segundo, a José Bonifácio.

Cultura, 19h, livre

O Tesouro da Ilha

Estreia da décima temporada do reality documental que acompanha as buscas dos irmãos Rick Langina e Marty Langina por um tesouro supostamente escondido no Canadá.

History, 21h15, 12 anos

A Jornada dos Príncipes

Os eventos protagonizados por dom Pedro e Leopoldina entre agosto e setembro de 1822 são contados no docudrama de Malcolm Forrest, que tem André Kirmayr e Julia Zanatta nos papéis principais.

Cultura, 23h, livre