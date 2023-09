The Town tem pedidos de casamento e troca de aliança entre os shows

No último domingo, 3, ao som de "Marry You", do Bruno Mars, o criador de conteúdo Matheus Theodoro ficou de joelhos e pediu a namorada, a modelo Alexia Del Papa, em casamento. As imagens do noivado circularam nas redes sociais durante a semana.

Público chega para o festival The Town, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo - Adriano Vizoni/ Folhapress

Somente no TikTok, plataforma onde o influenciador soma quatro milhões de seguidores, o vídeo do pedido conta com mais de dois milhões de visualizações e oito mil comentários.

Ele não foi o único a usar o The Town para firmar compromisso com a parceira. Repetindo o formato da última edição do Rock in Rio, uma marca de óculos montou uma capela para celebrar casamentos com direito a banda e cerimonialista.

A dupla Lorenza Pozza e Luca Latorre ficou encarregada pela trilha sonora, que incluiu músicas como "Use Somebody", do Kings of Leon, e "Do Seu Lado", do Jota Quest. Com 13 anos de experiência, o duo é especializado em trilhas sonoras de casamentos.

"Mesmo depois de fazer quase mil cerimônias, ainda fico tenso por cantar no dia dos sonhos dos casais. É uma responsabilidade imensa, pois tudo precisa soar perfeito. Ainda fico com o nó na garganta, especialmente no abraço dos pais ou na troca de alianças", divide Luca Latorre.

Na tarde deste sábado, os noivos Fernanda Palhão, 35 anos, e Thiago Carlos Leitão, 32 anos, subiram ao altar cenográfico ao som de "Porque Eu Te Amo", da Anavitória. Juntos há quatro anos, eles levaram os pais e os padrinhos para presenciarem a troca de alianças.

"Casei, porra", gritou Fernanda Palhão após a cerimônia. Há dois meses planejando a data, eles escolheram azul para os padrinhos e usaram versões customizadas do tênis Nike Air Force com o nome deles e do festival.

Os noivos aproveitaram a recepção no interior do espaço com docinhos e bem casados. Fãs de Foo Fighters e Barão Vermelho, eles trocaram de roupa para curtir os shows com os convidados.

Em novembro, Fernanda e Thiago vão fazer outra cerimônia para o restante da família. "Nos inspiramos no casamento do Eliézer e da Viih Tube no ano passado. Hoje foi um sonho!", conta o noivo.

Durante o festival, um casamento foi oficializado por dia, porém cerca de 500 casais passaram pela capela para uma celebração simbólica realizada pelo cover do cantor Freddie Mercury.

Casados há três anos, Thiago Martins, 35 anos, e Marina Barros, 31 anos, passavam por perto quando decidiram renovar os votos. "Esse é o meu primeiro festival. Vi um pessoal reunido na frente e fui perguntar o que era. A gente esperou um pouquinho e fizemos a cerimônia com o Freddie Mercury", explica Marina.

O casal não veio nos outros dias de evento porque gostaram do line-up apenas do dia do Foo Fighters. O grupo americano é a banda favorita deles porque trocavam músicas quando estavam no início do relacionamento.