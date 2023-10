Entenda a briga dos herdeiros de Pierre Cardin por fortuna de R$ 4,3 bilhões

The New York Times

O estilista francês Pierre Cardin gostava de se gabar de tudo o que havia conquistado desde que fundou sua marca em 1950. Quando ele recebeu um repórter em seu estúdio na Avenue de Marigny, em 1999, ele exibiu grandes fotografias em preto e branco de sua fábrica na França nos anos 1970 e fotos dele em pé na Praça Vermelha com modelos em 1986; itens com o logotipo de Cardin produzidos por centenas de licenças; e um catálogo de seus looks futuristas mais famosos.

"Todos os costureiros foram influenciados por mim", ele disse. "Todo mundo conhece Pierre Cardin."

O que ele não gostava de falar era sobre o que aconteceria com sua empresa depois que ele se fosse. De fato, três meses antes de Cardin morrer em dezembro de 2020, aos 98 anos, após uma batalha contra a Covid-19, ele disse a um repórter da Paris Match: "Depois da minha morte? Eu não penso nisso. Não organizei nada. NADA".

Essa falta de organização levou a uma batalha legal épica entre 22 dos sobrinhos-netos de Cardin, que afirmam ser seus herdeiros, já que ele nunca se casou nem teve filhos. Seu parceiro de negócios e de vida de longa data, André Oliver, morreu em 1993.

De um lado da disputa está Rodrigo Basilicati-Cardin, o neto italiano de 52 anos do irmão mais velho de Cardin, Erminio —Pierre Cardin, nascido Pietro Cardini em 1922 perto de Treviso, Itália, era o mais novo de 13. Basilicati-Cardin —ele anexou o sobrenome Cardin em 2018— trabalhou para seu tio-avô por mais de 20 anos.

Desde 2020, ele é o diretor-geral da empresa controladora, Pierre Cardin Evolution, e diretor artístico da marca Pierre Cardin. Na noite da última segunda (25), ele realizou um desfile de moda Pierre Cardin na sede do Partido Comunista Francês em Paris.

Basilicati-Cardin insiste que é o herdeiro legítimo —o designado por Cardin, de acordo com um testamento não assinado e não registrado— e seu irmão e irmã apoiam sua reivindicação. Ele quer manter a propriedade da empresa e continuar a ser o chefe dos negócios e administrar o lado criativo.

No outro campo estão 19 primos de seis outros ramos da família, que querem vender a empresa e receber o dinheiro. Quatro desses primos, Patricia, Laurence, Régine e Marie-Christine —as netas da irmã de Cardin, Giovanna Cardin—, entraram com processos e denúncias criminais contra Basilicati-Cardin, acusando-o de crimes, incluindo abuso de idosos e falsificação, acusações que Basilicati-Cardin nega.

"É triste que uma casa tão renomada chegue a isso", disse Louis Cardin-Edwards, sobrinho-neto de Cardin, que trabalhou no estúdio Pierre Cardin por 20 anos e foi demitido por Basilicati-Cardin dias após a morte de Cardin. "Tão deselegante."

Cardin chegou à França ainda criança quando seus pais fugiram da Itália de Benito Mussolini, após a Primeira Guerra Mundial. O clã Cardini se estabeleceu em Saint-Étienne, uma pequena cidade no centro da França, e o nome foi encurtado para Cardin.

Cardin estudou arquitetura, mas seu amor pela moda e alfaiataria era mais forte. Ele chegou a Paris após a Segunda Guerra Mundial e trabalhou nas casas de alta costura Paquin e Schiaparelli antes de conseguir um emprego em um estúdio com um jovem estilista chamado Christian Dior.

Entre os conjuntos que Cardin pessoalmente cortou e costurou para a coleção de estreia de Dior em fevereiro de 1947 estava o traje Bar, um terno em forma de ampulheta em preto e branco que veio a simbolizar o "New Look" da casa.

Três anos depois, Cardin fundou sua casa homônima. Ele ganhou reputação no ano seguinte, quando projetou 30 trajes para o extravagante baile de máscaras de Carlos de Beistegui em Veneza, Itália. Em 1958, Cardin introduziu roupas masculinas, que ainda são um negócio forte para a marca, e é creditado por inventar o vestido bolha, um corpete ajustado com uma saia cheia puxada nos joelhos.

"Fiquei surpreso que a família herdaria porque meu tio me disse que ele queria que a empresa continuasse e não a transmitisse para sua família", disse Cardin-Edwards, 39, que foi o único membro da família a trabalhar com Cardin no estúdio. Ele não é um herdeiro, embora sua mãe, Marie-Christine, seja, e ela está entre as quatro irmãs que estão processando.

"Meu tio disse que não entendia o conceito de herança familiar", disse ele. "Ele era contra isso."

Mas Cardin também era contra lidar com a questão. "Toda vez que dizíamos: 'Vamos ao notário e colocar isso no papel', ele cancelava no último minuto", disse Cardin-Edwards. "Ele não conseguia imaginar alguém substituindo-o."

Emmanuel Beffy, que Cardin empregou para supervisionar licenças na Ásia, imóveis e projetos culturais, concordou: "Ele não queria entregar seu poder. Ele queria mantê-lo até o fim."

Entra Basilicati-Cardin. Nascido e criado em Pádua, Itália, ele era engenheiro civil por formação quando, aos 25 anos, finalmente conheceu seu famoso tio em uma exposição de arte em Veneza que Basilicati-Cardin havia organizado.

"Ele disse: 'Me conte sobre você', e passamos duas horas conversando", lembrou Basilicati-Cardin em entrevista ao Times. "Então ele disse: 'Por que você não mora aqui, no meu palácio?'"

Cardin empregou Basilicati-Cardin para supervisionar a fonte toscana que fornecia água mineral para o Maxim's e, mais tarde, várias outras empresas sediadas na Itália. Em 2018, Cardin nomeou Basilicati-Cardin como diretor-geral da holding.

Foi então que Basilicati, como era conhecido, decidiu adicionar Cardin ao seu nome. "Fui à prefeitura de Treviso e fiz todos os procedimentos administrativos", ele disse à La Gazette Drouot.

Embora Basilicati-Cardin tivesse um título importante na empresa, Jean-Louis Rivière, o advogado que representa as quatro irmãs, disse: "Ele não tinha o direito de assinar um contrato ou vender qualquer coisa. Nenhum poder de forma alguma." Basilicati-Cardin disse que o arranjo era para prepará-lo para a eventual tomada do negócio.

Isso mudou no final de 2020. Enquanto gravemente doente após uma infecção por COVID-19, Cardin deu a Basilicati-Cardin uma procuração. Rivière descreveu a assinatura do documento como "suspeita", pois, segundo ele, "o Sr. Cardin estava em coma, ou semi-coma, na época."

Não foi o caso, disse Basilicati-Cardin: o documento foi assinado por Cardin em casa, perante um notário e dois médicos que atestaram sua competência mental.

No entanto, as irmãs Cardin acusaram seu primo de abuso de idosos, fraude e quebra de confiança. O escritório do promotor público de Paris abriu uma investigação no início deste ano.

O mais perturbador para a família é a alegação de Basilicati-Cardin de que ele é o único herdeiro de Cardin. Ele disse que os desejos de Cardin foram detalhados em um testamento datado de 10 de novembro de 2016, que Basilicati-Cardin disse ter descoberto no ano passado no apartamento de Cardin em Paris, assim como os herdeiros que são a favor da venda receberam uma oferta de um grupo empresarial francês para comprar o grupo Cardin por 800 milhões de euros —o equivalente a cerca de US$ 847 milhões.

Como o testamento não foi encontrado durante o inventário original do patrimônio de Cardin e, embora tenha sido inicialado, não foi assinado e nunca foi registrado nas autoridades francesas, as quatro irmãs alegam que ele é inválido. Beffy também é cético: "Pierre Cardin sempre assinou documentos como 'Pierre Cardin', não com iniciais".

Em março, um juiz considerou o testamento inválido, uma decisão que Basilicati-Cardin recorreu. O tribunal de apelações de Paris ouvirá os argumentos em 2 de novembro e espera-se que ele decida sobre o caso até o final do ano.

"Há duas possibilidades de resolução", disse Rivière. "O testamento de Basilicati-Cardin é cancelado e meus clientes e seus primos são legitimados como herdeiros, ou é confirmado e ele assume o controle de tudo."

Para complicar as coisas, Beffy tem outro testamento de Cardin, de 2013. Nele, Cardin afirmou que Beffy receberia a mansão na Normandia, Marie-Christine Cardin-Edwards receberia um apartamento, e Beffy e Basilicati-Cardin herdariam tudo o que é "móvel", ou seja, móveis, carros, joias, obras de arte e contas bancárias. O documento foi assinado e datado, mas, segundo Beffy, "o notário não o registrou".

"Agora estou esperando para ver o que acontece", disse Beffy.

E então há a questão da propriedade da empresa. No momento de sua morte, Cardin possuía 99,999% da empresa. Os restantes 0,001% são de Basilicati-Cardin, que disse que sua tia-avó Giovanna, mãe das quatro irmãs que o processam, assinou a parte para ele um mês antes de morrer em 2000, aos 97 anos.

Impossível, dizem as irmãs, assim como Cardin-Edwards. "Eu a vi naquele mês e ela não me reconheceu, então é difícil entender como ela poderia assinar um documento tão importante", disse ele.

Tudo aguarda julgamento. Compradores em potencial —"grandes grupos", disse Rivière— estão circulando caso Basilicati-Cardin perca e a família consiga colocar a empresa à venda.

"Estamos serenos", disse Rivière, "porque acreditamos na justiça".