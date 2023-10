Entenda a relação de Martin Scorsese com TikTok, onde ele grava com a sua filha

Cannes (França)

Martin Scorsese é conhecido nos dias atuais por muitas coisas, em especial sua defesa ferranha pelo cinema. Nos últimos tempos, porém, o cineasta também ganhou espaço nas redes sociais graças à sua filha, Francesca Scorsese, com quem grava vídeos no TikTok.

Francesca Scorsese e seu pai, o diretor de cinema Martin Scorsese - Reprodução

O interesse pelo diretor na plataforma vai além da relação com a família. Durante sua passagem pelo último Festival de Cannes, para promover o seu novo filme, "Assassinos da Lua das Flores", o diretor afirmou que a rede social é onde parte do futuro do cinema passa. O TikTok é onde os jovens estão testando novas linguagens, afinal.

"Com o TikTok, uma coisa na qual eu nem sei mexer direito, há uma nova linguagem. E o futuro está lá, porque o futuro é dos jovens", disse Scorsese.

O diretor afirmou que o cinema como era feito há cem anos já se foi e que o que pensam as novas gerações é fundamental para o futuro da arte. Ele, no entanto, disse ter receio em relação à plataforma."Eu me pergunto: haverá espaço para que os jovens se expressem por mais de uma, duas horas?".

Apesar dos elogios às redes sociais, o cineasta defendeu sua escolha de dirigir um filme com duração superior a três horas, caso de "Assassinos da Lua das Flores", e de lançá-lo primeiro nos cinemas.

"Se o público pode ficar em casa assistindo à mesma coisa por cinco horas seguidas, em uma maratona, então eu acho que ele deve conseguir assistir a um filme por três horas e 26 minutos no cinema e compartilhar essa experiência."

As colaborações de Scorsese para o TikTok de sua filha de 23 anos está rendendo. Na semana passada, um vídeo publicado por Francesca no TikTok viralizou ao mostrar o cineasta tentando adivinhar gírias adolescentes da língua inglesa.

Na publicação, que gerou 250 mil curtidas na plataforma, Scorsese chega a comentar o fracasso comercial de "O Rei da Comédia", que lançou nos cinemas em 1982. Ele também teceu elogios a Lily Gladstone, atriz de "Assassinos da Lua das Flores".

"Assassinos da Lua das Flores" chega aos cinemas brasileiros em 19 de outubro e tem ainda Robert De Niro e Leonardo Dicaprio no elenco.