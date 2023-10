'Ferrari', com Gabriel Leone, será o filme de encerramento da Mostra de Cinema de SP

São Paulo

O filme "Ferrari", de Michael Mann, será a sessão de encerramento da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deste ano. A organização do festival e a distribuidora do longa no Brasil, a Diamond Films, confirmaram nesta sexta-feira (27) a presença do longa na programação desta edição do evento.

Gabriel Leone em cena do filme "Ferrari", de Michael Mann - Lorenzo Sisti/Divulgação

A exibição acontece na próxima quarta (1°) no Espaço Petrobras da Cinemateca Brasileira, logo após a cerimônia de premiação do evento. O evento começa às 19h30 e, além dos convidados, contará com venda de ingressos para o público, ao valor de R$ 10. O ator Gabriel Leone, parte do elenco do filme, estará na sessão.

O filme é a cinebiografia de Enzo Ferrari, ex-piloto e fundador da escuderia Ferrari. O empresário, vivido por Adam Driver, aparece em um dos momentos de maior crise da sua história, assombrado pela falência e o possível divórcio de sua esposa e sócia, Laura Ferrari —papel de Penélope Cruz. O elenco ainda conta com Shailene Woodley.

"Ferrari" foi lançado no último Festival de Veneza, em agosto, onde disputou o Leão de Ouro. A produção é comandada por Michael Mann, diretor de "Fogo Contra Fogo", de 1995, e "Colateral". de 2004. O filme estreia em 8 de fevereiro nos cinemas brasileiros.

A venda de ingressos para a sessão de encerramento acontece à partir das 16h desta sexta-feira (27) para quem adquiriu a credencial da Mostra. A partir de sábado (28), às 10h, começam as vendas gerais da exibição pelo aplicativo e site da Velox Tickets.