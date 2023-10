Onde ver 'Angela', filme sobre assassinato de Angela Diniz, com Ísis Valverde

São Paulo

A socialite Angela Diniz foi morta a tiros, em 1976, por seu namorado, Doca Street. Esse crime de enorme repercussão é revisitado no filme "Angela", de Hugo Prata, ainda em cartaz nos cinemas.

Cena do filme Angela ( Angela Diniz) com Isis Valverde - Aline Arruda/Divulgação

Ísis Valverde está esplêndida no papel-título, mas a história termina antes dos julgamentos de Doca, que ajudaram a mudar a concepção de "legítima defesa da honra" vigente nos tribunais brasileiros. Gabriel Braga Nunes e Alice Carvalho também estão no elenco.

Amazon Prime Video, 16 anos

A Fantástica Fábrica de Chocolate

As duas versões deste clássico infantil estão disponíveis na plataforma: a original, de 1971, estrelada por Gene Wilder, e o remake assinado por Tim Burton, de 2005, com Johnny Depp no papel de Willy Wonka.

HBO Max, livre

Bom Dia SP

Estreia uma nova temporada do quadro "Trampo", que, durante quatro semanas, dará dicas para encontrar as melhores oportunidades de emprego no final do ano.

Globo, 6h, livre

Diretores de Arte

A série de Flávio Ramos Tambellini mostra o trabalho dos mais importantes diretores de arte do cinema brasileiro, como Tulé Peake, Cláudio Amaral Peixoto e, no episódio de estreia, Cassio Amarante.

Curta!, 20h, 10 anos

Provoca

O humorista Marco Luque conta a Marcelo Tas sobre seu relacionamento com as filhas e também sobre quando jogou futebol num time da segunda divisão da Espanha.

Cultura, 22h, 10 anos

Especial Festival do Rio

Em sua segunda maratona dedicada a filmes que estrearam no Brasil no festival carioca, o canal exibe "Monica" (20h, 16 anos), "Retrato de uma Jovem em Chamas" (22h, 14 anos) e "Belfast" (0h10, 14 anos).

Telecine Cult, a partir de 20h

Profissão Repórter

Para comemorar o marco de 500 programas, Caco Barcellos e sua equipe reencontram crianças que foram assunto em edições passadas, e mostram como elas estão hoje.

Globo, 0h05, livre