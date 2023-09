Saiba onde ver ‘Gen V’ série derivada de 'The Boys' que traz Marco Pigossi no elenco

Uma jovem que controla o sangue, outra que consegue encolher e um rapaz que entra em combustão espontânea. Esses são apenas alguns dos alunos da única universidade para super-heróis dos EUA, controlada por uma poderosa corporação.

Marco Pigossi em cena da série 'Gen V' - Brooke Palmer/Divulgação

Repleta de cenas violentas e eróticas, "Gen V", série derivada de "The Boys" ainda traz o brasileiro Marco Pigossi no elenco.

Amazon Prime Video, 18 anos

Palmeiras, 13 Finais

Esta série documental em quatro episódios revela os bastidores da campanha que levou o Palmeiras ao seu 11º título no Brasileirão. Depoimentos do técnico Abel Ferreira e diversos jogadores do time.

Globoplay, livre

Curtas de Wes Anderson

Além de "A Incrível História de Henry Sugar" (livre), mais três curtas-metragens dirigidos pelo americano chegaram à plataforma.

Todos são adaptações de contos escritos por Roald Dahl: "O Cisne" (12 anos), "O Caçador de Ratos" (livre) e "Veneno" (12 anos).

Netflix

Metrópolis 35 Anos

O programa "Metrópolis" estreou em abril de 1988, com edições diárias sobre a cena cultural de São Paulo. Este documentário revê a história da atração e traz depoimentos de apresentadores antigos e atuais, como Cunha Jr., Lorena Calabria e Maria Amélia Rocha Lopes, e de muitos artistas que participaram.

Cultura, 20h, livre

Fantástico

Estreia do quadro "Essa Eu Quero Ver", apresentado por Sabrina Sato. Nos quatro episódios da temporada, a apresentadora visita lugares icônicos e curiosos da Itália.

Globo, 20h30, livre

Unidade Básica

A terceira temporada da série ambientada em uma unidade do SUS se passa no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Com Caco Ciocler, Ana Petta, Vinícius de Oliveira e Marat Descartes.

Universal TV, 21h30, 14 anos

Canal Livre

O convidado da semana é Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI.

Band, 0h, livre