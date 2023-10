Flávia Alessandra deixa a Globo para apresentar novo reality show no Prime Video

São Paulo

A atriz Flávia Alessandra, de 49 anos, saiu da TV Globo após 34 anos na emissora para ser apresentadora ao lado do marido, Otaviano Costa, no reality show Ilha da Tentação, do streaming Amazon Prime Video.

Flávia Alessandra no baile de Beto Pacheco, em agosto de 2023 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries e tenho uma história maravilhosa com a emissora", disse a artista.

"Todo esse movimento é muito óbvio, diante da enorme transformação em minha carreira, negócios e vida, nos últimos anos. Muita coisa mudou, o mercado mudou e eu também mudei. Vai ser muito divertido fazer essa reality ao lado do meu amor."

Em Ilha da Tentação, quatro casais são separados em duas vilas isoladas uma da outra para interagir com pessoas solteiras. Segundo a plataforma, os pares enfrentarão "situações desafiadoras que exploram seus desejos e tomarão decisões que podem mudar suas vidas".