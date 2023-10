Flip divulga horários da programação final com mais autores; veja dia a dia

São Paulo

A Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, divulgou nesta sexta sua programação completa dia a dia, com nomes que não haviam sido divulgados anteriormente, como o cubano Marcial Gala e a francesa Colombe Schneck.

O escritor cubano Marcial Gala, convidado da Flip 2023 - Divulgação

A maioria das mesas aproxima um nome internacional a um brasileiro, como a que reúne a pesquisadora americana Christina Sharpe à dramaturga e ensaísta Leda Maria Martins; a que aproxima Akwaeke Emezi, da Nigéria, à professora Carla Akotirene; e a que une as poetas Dionne Brand e Angélica Freitas.

Gala, autor do elogiado "Me Chama de Cassandra", divide a mesa com a paulista Luiza Romão, que também mobiliza temas da literatura clássica em textos bem contemporâneos. Já Schneck, de "Dezessete Anos", dialoga com a britânica Monique Roffey, que também não havia sido anunciada.

Outra mesa com programação totalmente estrangeira é a que junta a equatoriana Mónica Ojeda e a espanhola Alana Portero, duas autoras em ascensão. A única mesa que, por enquanto, só tem um integrante é a do jornalista Kelefa Sanneh, especialista em música pop.

O abre-alas, com um debate sobre a influência da homenageada Patrícia Galvão, trará o professor americano Kenneth David Jackson e a carioca Adriana Armony, autora do recente "Pagu no Metrô".

Já a homenagem a Augusto de Campos, que não estará presente na festa, terá apenas brasileiros: os poetas e artistas visuais André Vallias e Ricardo Aleixo e a pesquisadora Simone Homem de Mello.

As novidades não invalidam a impressão inicial de que esta será uma Flip com poucos nomes amplamente reconhecidos, que prioriza apresentar o público a autores que ainda não conhecem e ampliar o enfoque a brasileiros de diversas regiões, como no ano passado.

O evento acontece em Paraty, no litoral fluminense, de 22 a 26 de novembro, com curadoria da editora gaúcha Fernanda Bastos e da professora baiana Milena Britto.

As vendas de ingressos para as mesas, que custam R$ 130 cada, começam no dia 31 de outubro para o público geral neste link. Os moradores de Paraty poderão comprar uma cota de ingressos antecipados, de forma presencial, a partir desta sexta (27).

Haverá cem ingressos a preços populares, de R$ 39,60 por mesa, além de política de meia entrada e acesso gratuito ao conteúdo das mesas por telões que transmitem a programação simultaneamente fora do auditório.



quarta (22)

19h

Mesa 1: A mulher do povo (homenagem a Pagu)

David Jackson + Adriana Armony

quinta (23)

10h

Mesa 2: Um teatro, um precipício

Flora Süssekind + Marion Aubert



12h

Mesa 3: Já não agia por minha conta

Socorro Acioli + Felipe Charbel + Leda Cartum

15h

Mesa 4: Um quarto meio escuro

Mónica Ojeda + Alana Portero



17h

Mesa 5: Digamos que seja a lua nova

Manuel Mutimucuio + Tatiana Pequeno



19h

Mesa 6: As suas nebulosidades

Dionne Brand + Angélica Freitas



20h45

Mesa 7: Lembranças de todas as coisas ocorridas

Sinéad Gleeson + Natalia Timerman

sexta (24)

10h

Mesa 8: Uma prisão mortal

Joice Berth + Denise Carrascosa + Manuela d’Ávila



12h

Mesa 9: Bate ainda o coração da cidade devastada

Marcial Gala + Luiza Romão



15h

Mesa 10: Terra de fumaça descoberta pela guerra de nossos dias

Ilya Kaminsky + Bruna Beber + Jorge Augusto



17h

Mesa 11: Contra a mentalidade decadente

Akwaeke Emezi + Carla Akotirene



19h

Mesa 12: As suas nervuras

Laura Wittner + Eliane Marques + Lubi Prates



20h45

Mesa 13: Venha com um nome de família

Nora Krug + José Henrique Bortoluci

sábado (25)

10h

Mesa 14: Alguém telegrafa para o mundo pedindo atenção

Gustavo Caboco + Marília Garcia + Maria Dolores Rodriguez



12h

Mesa 15: Sou um canal (Artista em destaque: Augusto de Campos)

André Vallias + Ricardo Aleixo + Simone Homem de Mello



15h

Mesa 16: O meu primeiro amor que acabou com o segundo

Kelefa Sanneh



17h

Mesa 17: Os passarinhos se escondem dos homens

Monique Roffey + Colombe Schneck



19h

Mesa 18: Vocês servirão de lenha para a fogueira transformadora

Christina Sharpe + Leda Maria Martins

domingo (26)

10h

Mesa 19 (Zé Kleber): Só então pude falar

Itamar Vieira Junior + Miriam Esposito + Glicéria Tupinambá



12h

Mesa 20: Livro de cabeceira