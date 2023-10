Kayky Brito foi afastado de mulher por Bruno de Luca antes de acidente; veja vídeo

São Paulo

Uma gravação feita pelas câmeras de segurança do quiosque onde Kayky Brito e Bruno de Luca festejavam foram obtidas pelo Domingo Espetacular, da Record TV, e mostra o ator conversando com uma mulher desconhecida.

O momento foi capturado pouco antes de Kayky Brito ser atropelado, acidente que o deixou com multiplas lesões e internado em estado grave no hospital. O ator recebeu alta na sexta-feira (29) e se recupera em casa.

No vídeo, Brito interage com a mulher, tenta beijar seu rosto e parece pedir seu número de telefone, mas é impedido diversas vezes por Bruno de Luca.

O programa também divulgou o vídeo gravado no interior do carro de Diones Coelho da Silva, motorista de aplicativo que fazia a última corrida do dia quando atropelou Brito.

As investigações policiais já determinaram que Coelho dirigia em baixa velocidade, não estava alcoolizado e que prestou socorro ao ator após o acidente e que, portanto, não foi cometido nenhum crime.

A gravação feita pela câmera interna do veículo mostra Coelho sendo acalmado pela passageira que transportava no momento do atropelamento. Outro homem que estava no banco de trás afirma que Brito estava bêbado enquanto tentava atravessar a rua.

Bruno de Luca deixou o local após o atropelamento, mas disse à polícia que não sabia que a vítima era seu amigo. O delegado do caso concluiu que De Luca não será indiciado por omissão de socorro porque era o motorista que tinha o dever legal de pedir ajuda.