São Paulo

Morreu neste domingo (22), aos 88 anos, o arquiteto paulistano Roberto Ciampolini Bratke. Ele foi um dos responsáveis por transformar a avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini em uma das áreas empresariais mais importantes de São Paulo.

Roberto Bratke, arquiteto em jantar em comemoração aos 90 anos de Beatriz Segall - Bruno Poletti/Folhapress,

Ao lado de Francisco Collet e do irmão Carlos Bratke, morto em 2017, em 1975, o arquiteto começou a planejar prédios e escritórios e a preparar a drenagem do terreno. Era uma região de várzea próxima à marginal Pinheiros.

O projeto foi de uma urbanização, crescente na década de 1980. Em 1995, os arquitetos já tinham construído 60 edifícios, mais de 800 mil metros quadrados.

Roberto Bratke era sócio fundador da Bratke Engenharia Ltda. Os sócios Otto Max Widmer e Flávio Mesquita Martins comunicaram "profundo pesar" pela morte do arquiteto.

A família informou em comunicado que Bratke morreu no Hospital Albert Einsten. O corpo do arquiteto será velado no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, às 10h e sepultado no mesmo local às 14h.