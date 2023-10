Onde ver 'A Idade Dourada', com filha de Meryl Streep, que ganha temporada nova

São Paulo

Uma batalha se desenrolava entre os ricaços de Nova York do início do século 20. De um lado, os nomes tradicionais da alta sociedade. Do outro, os donos das novas fortunas, que eram rejeitados pelos primeiros.

Cena da egunda temporada da série 'A Idade Dourada' - Divulgação

Esta é a trama principal de "A Idade Dourada", série desenvolvida pelo britânico Julian Fellowes, criador de "Downton Abbey", que estreia sua segunda temporada. No elenco estão Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon e Louisa Jacobson, que é filha de Meryl Streep.

HBO, 22h, e HBO Max, 16 anos

A Vida no Nosso Planeta

A história da vida na Terra, dos primórdios até os dias atuais, é contada nesta série em quatro episódios. Animais pré-históricos de diversas eras são recriados em computação gráfica. A narração é de Morgan Freeman, e a produção executiva, de Steven Spielberg.

Netflix, 10 anos

Beplaying: A Voz por Trás do Som

Cada um dos seis episódios desta série documental revela a trajetória de um dos DJs de música eletrônica mais importantes do mundo: Armin Van Buuren, Carl Cox, Hernán Cattaneo, Afrojack, Richie Hawtin e a dupla Nervo.

Star+, 14 anos

Canto e Sabor do Brasil

Na estreia da terceira temporada do programa que mistura música e culinária brasileiras, o apresentador Paulinho Del Ribeiro recebe o cantor e compositor Teixeira, que canta vários de seus sucessos e ainda

prepara um pato no tucupi.

TV Brasil, 11h30, livre

Canal Livre

Anunciada e cancelada duas vezes, finalmente vai ao ar a entrevista com o cineasta Roberto de Oliveira e o produtor musical Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina. Eles falam sobre o documentário "Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você", ainda em cartaz nos cinemas do Brasil.

Band, 0h, livre

Kings: Los Angeles em Chamas



Em 1991, a polícia de Los Angeles espancou o taxista negro Rodney King, o que provocou protestos violentos na cidade. Neste dia caótico, uma mãe precisa proteger seus filhos da violência. Com Halle Berry e Daniel Craig.

Globo, 0h25, 16 anos