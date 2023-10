Danny DeVito estreia na Broadway peça com a filha inspirada na relação dos dois

Nova York | The New York Times

A primeira vez que Lucy DeVito atuou no palco —uma atuação eletrizante como uma formiga em uma peça de segundo grau sobre insetos - seu pai, Danny DeVito, assistiu orgulhosamente do fundo da sala. DeVito, que já havia estrelado na série de televisão "Taxi" e aparecido em filmes como "Laços de Ternura" e "Jogue a Mamãe do Trem", não queria ser uma distração.

Agora, enquanto Lucy faz sua estreia na Broadway, ele tem o melhor lugar da casa —bem no palco com ela. Estrelando juntos na nova comédia de Theresa Rebeck, "Eu Preciso Disso", eles estão interpretando os papéis que conhecem melhor: pai e filha.

Danny e Lucy DeVito no American Airlines Theater, em Manhattan - OK McCausland/The New York Times

Dirigida por Moritz von Stuelpnagel, a peça, em pré-estreia no Teatro American Airlines, gira em torno do viúvo Sam, um recluso e acumulador enfrentando o despejo. Sua filha, Amelia, e seu melhor amigo, Foster, interpretado por Ray Anthony Thomas, imploram para que ele desista e aceite —desista das coisas; aceite alguma ajuda— muito para sua consternação, ao longo dos 90 minutos do espetáculo.

No centro de Manhattan recentemente, os DeVitos sentaram-se em um espaço de ensaio, os restos de um café da manhã de delicatessen espalhados sobre uma mesa na frente deles.

O cenário improvisado era um desastre, uma pequena cozinha cercada por pilhas de lixo: jogos de tabuleiro, toca-discos, caixas plásticas, sacos de lixo, roupas, caixas de sapatos. Em um momento do espetáculo, o personagem de Danny desenterra um aparelho de televisão de várias camadas de lixo.

O roteiro ainda estava flexível, e ambos estavam se esforçando para alcançar a plenitude de seus personagens.

Danny estava memorizando suas falas, olhando para o céu toda vez que ficava em branco. Quando ele se concentrava, ele se encolhia, se curvava em um abraço, com o lábio inferior para fora em consternação.

Suas improvisações enfeitavam cada linha: Quando o roteiro o chamava para convidar sua filha para o café da manhã, ele em vez disso apresentava um cardápio. "Você quer café da manhã? Café? Cereal? Ovos? Frutas? Eu tenho uma ameixa bem madura!"

Lucy, por outro lado, era mais estudiosa e investigativa. Durante o ápice de seu personagem no espetáculo, o apelo para que seu pai mude de vida, sua voz se transformava de tristeza em uma raiva resignada.

Enquanto ensaiava essas falas, Lucy parou para pedir orientações a Von Stuelpnagel: Onde está seu personagem, emocionalmente, agora? Ela deve permanecer dura ou voltar à suavidade? Eles conversaram sobre isso, Lucy batendo um pequeno cubo de Rubik em sua palma para enfatizar seus pontos. Seu pai observava, calado e sorrindo.

"Ela trabalha muito. Ela está realmente, realmente imersa —ela está lá, cavando, e isso faz parte de toda a ideia", disse Danny algumas semanas depois, durante uma pausa nos ensaios. "Ela nunca desiste disso. Ela está sempre em cima."

Danny, 78, começou sua carreira de ator no palco. Ansioso por algo para fazer depois de se formar no ensino médio em Summit, Nova Jersey, ele começou a trabalhar no salão de beleza de sua irmã Angie.

Ela o incentivou a se formar como cosmetologista na Academia Americana de Artes Dramáticas, e uma vez que ele estava imerso no mundo do teatro profissional, decidiu experimentar a atuação por si mesmo.

Depois de se formar em 1966, DeVito atuou em produções em Nova York e, em 1971, chamou a atenção por seu papel como Martini na produção off-Broadway de "Um Estranho no Ninho". Ele também reprisou o papel no filme de 1975.

Logo se tornou uma estrela de verdade interpretando Louie De Palma, o despachante pequeno, mas poderoso, na sitcom "Taxi", que foi ao ar por cinco temporadas de 1978 a 1983. Quando o programa terminou, ele conheceu e se casou com Rhea Perlman, conhecida por seu papel como Carla Tortelli em "Cheers".

Lucy, sua primeira filha, nasceu em 1983. (O casal, agora separado amigavelmente, tem mais dois filhos, Jake e Gracie.)

Lucy, 40, atuou em produções escolares ao longo de sua infância, atuando em peças como "Por Quem os Sinos Tocam no Sul", de Christopher Durang.

Na faculdade, ela disse que finalmente admitiu para si mesma que queria ser atriz. Ela não esperava que fosse fácil; na verdade, ela se preparou para o oposto. Crescendo tão perto da indústria, ela disse que estava "muito ciente das dificuldades e de quanto desapontamento pode haver, de como o negócio é difícil".

Depois de se formar na Universidade Brown em 2005, Lucy mudou-se para a cidade de Nova York, onde interpretou uma garota autista em uma produção do Ensemble Studio Theater de "Lucy", de Damien Atkins, e estrelou "O Diário de Anne Frank" em Seattle, no Teatro Intiman.

Em 2009, ela estrelou ao lado de sua mãe em uma temporada de "Amor, Perda e O Que Eu Vestia", a peça adaptada por Nora e Delia Ephron a partir da memória de Ilene Beckerman. (Lucy se juntou ao elenco rotativo do show primeiro.)

"Eu Preciso Disso", com estreia marcada para 2 de novembro, será a segunda produção da dupla dirigida por Von Stuelpnagel. Em 2021, eles colaboraram na peça de áudio "Acho que Vale a Pena Apontar que Fui Muito Sério Durante Toda Essa Discussão ou, Dave e Julia Estão Presos em uma Árvore", escrita por Mallory Jane Weiss, para o podcast teatral e programa de rádio "Playing on Air".

Lucy pediu a Von Stuelpnagel para tê-los em mente para projetos futuros, e ele conectou a família a Rebeck. Após algumas longas reuniões de consultoria no Zoom, Rebeck escreveu "Eu Preciso Disso" com a família em mente, integrando até pequenos detalhes de suas vidas.

Von Stuelpnagel disse que a interação deles nos ensaios, no mesmo molde do relacionamento de seus personagens, aprimorou a produção. "Lucy conhece as inclinações de seu pai para certas escolhas que ele pode fazer e o incentiva a abordar de maneira diferente, e ele ouve com muito respeito", disse ele. "Essa colaboração é algo especial de se testemunhar."

Em uma cena, Amelia aparece na casa de seu pai e descobre que ele caiu e bateu a cabeça. Ela corre para pegar um saco de ervilhas congeladas para a cabeça dele, verifica suas pupilas, se movimenta com o amor de uma mãe e a brusquidão de um sargento instrutor. Parecia tanto uma inversão de papéis de uma cena familiar quanto uma prévia do futuro: quem cuida de quem?

Embora seu relacionamento na vida real tenha inspirado a peça, Danny e Lucy veem as diferenças entre eles e seus personagens, concordando que, como uma família real, são menos excêntricos e menos propensos a gritar.

"Você é um ser humano muito capaz, e Sam não sai de casa", Lucy disse a seu pai durante a entrevista. "Você é uma das pessoas mais sociáveis que conheço. Há um tipo diferente de medo e exaustão que vem disso."

Danny concordou que ele tinha "problemas diferentes" do que Sam. "Me sinto abençoado por ter filhos que se importam comigo o suficiente para não me abandonarem", disse ele.

Durante o processo de ensaio, os DeVitos buscaram criar um ambiente acolhedor de várias maneiras, incluindo, principalmente, trazendo o que Lucy chamou de "lanches incríveis". Feriados recentes no set incluíram domingo de cannoli, segunda-feira de chocolate e terça-feira de taco.

"Estou de dieta desde os dez anos de idade e estou tentando descobrir como fazer todo mundo ficar um pouco mais gordo do que eu", disse Lucy. "Se você está perto de mim, geralmente estou trazendo um sanduíche ou um belo pedaço de provolone com algumas anchovas e pão."

Nos ensaios, é difícil dizer se Lucy está falando com seu pai ou lendo falas. "Eles têm exatamente o tipo de química que se espera de um pai e uma filha, e isso vem com brincadeiras, amor e uma história de irritações", disse Von Stuelpnagel. "Essa familiaridade gera um relacionamento realmente profundo e dinâmico."