Ricardo Viveiros estreia novo talk show com entrevista com Isabel Fillardis

São Paulo

O jornalista e escritor Ricardo Viveiros marca seus 50 anos de carreira comandando o novo talk show Brasil, Mostra a Tua Cara, em que entrevistará famosos e anônimos que estão ajudando a construir um país mais ético e justo.

Ricardo Viveiros e Isabel Fillardis no set de gravações de Brasil, Mostra a Tua Cara - Divulgação

A primeira convidada é a atriz Isabel Fillardis, que está de volta às novelas depois de um longo período afastada da televisão.

TV Cultura, 23h, 10 anos

Máfia da Dor

Com uma filha doente, uma mãe solo vai trabalhar numa pequena empresa farmacêutica. Pressionada pelos chefes a fazer com que cada vez mais médicos receitem analgésicos que podem viciar o paciente, ela logo se vê numa encruzilhada. Com Emily Blunt, Chris Evans e Andy Garcia.

Netflix, 16 anos

O Poltergeist de Enfield

Em 1977, uma família britânica afirmou que sua casa era mal-assombrada. Centenas de horas de gravação em áudio registram a voz de um suposto espírito maligno. Esta minissérie documental revisita o caso, que inspirou muitas obras de ficção, como o segundo filme de "A Invocação do Mal". Todos os quatro episódios já estão disponíveis.

Apple TV+, 12 anos

Caçadores de Recompensas

O caçador de recompensas Max Borlund é contratado para resgatar a mulher de um empresário, supostamente levada como refém por um desertor do Exército americano ­—na verdade, os dois são amantes. Faroeste com Christoph Waltz, Willem Dafoe e Rachel Brosnahan, dirigido pelo veterano Walter Hill.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Globo Repórter

O programa da Globo mostra como produtos com que o Brasil nunca alcançou muito reconhecimento internacional, como queijos, vinhos e azeites, melhoraram de qualidade com o tempo e agora conquistam prêmios no mundo inteiro.

Globo, 23h15, livre

Amaury Jr.

O jornalista estreia na emissora com um novo formato. A primeira parte de seu programa semanal é temática. Na estreia, o assunto é o universo das flores. A segunda parte traz entrevistas, moda, gastronomia e flashbacks.

