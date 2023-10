Salman Rushdie deve testemunhar no julgamento do homem que o esfaqueou

São Paulo

Salman Rushdie está na lista de testemunhas do julgamento do homem que o atacou em agosto de 2022. De acordo com informações da agência de notícias Associated Press, o promotor Jason Schmidt disse que o escritor já foi comunicado. O julgamento acontece no dia 8 de janeiro, em Nova York.

O escritor Salman Rushdie - Reuters

"Já entrei em contato com representantes do Sr. Rushdie para alertá-lo de que planejamos essa data de julgamento, para que possamos começar a nos preparar para isso", disse Schmidt.

O autor anglo-indiano Salman Rushdie foi atacado no dia 12 de agosto de 2022, quando se preparava para dar uma palestra em uma organização beneficente nos Estados Unidos. Hadi Matar, na época com 24 anos, invadiu o palco da Chautauqua Institution e esfaqueou o escritor no pescoço e abdômen. O autor sobreviveu, mas perdeu um olho.

Preso desde o ataque, Matar pode ser condenado a até 32 anos, 25 por tentativa de homicídio e sete pela agressão.