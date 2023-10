'Selvagem' transforma caso Snowden em um suspense cômico sobre vigilância

São Paulo

Andrew, um funcionário do Serviço de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, se refugia no que parece ser uma sala de um hotel na Rússia depois de engendrar o maior vazamento de dados até então, que revelou ao mundo que o governo de seu país era responsável por um amplo esquema de vigilância em massa.

"Selvagem", texto do britânico Mike Bartlett dirigido por Susana Ribeiro, é um thriller cômico que ganha tom de insanidade conforme Andrew, interpretado por Ricardo Henrique, recebe visitas alternadas de George e outro George, dois agentes que dizem representar uma organização similar à Wikileaks, interpretados por Erika Puga e Rodrigo Bolzan.

As personalidades caricatas e provocativas levam o protagonista da peça ao limite enquanto ele tenta entender o que será da vida dele e diferenciar aliados de inimigos.

Cena da peça 'Selvagem', com Ricardo Henrique, Erika Puga e Rodrigo Bolzan - Caio Oviedo/Divulgação

Andrew é inspirado em Edward Snowden, ex-funcionário terceirizado da CIA e da NSA —as agência de inteligência e segurança dos Estados Unidos— que revelou, há dez anos, milhares de documentos das duas organizações que mostravam como os Estados Unidos monitoravam desde a comunicação de seus cidadãos até mensagens privadas de líderes como Dilma Rousseff e Angela Merkel.

O delator foi acusado de ferir a Espinage Act, lei federal que proíbe obter e compartilhar informações relacionadas à defesa nacional para prejudicar os Estados Unidos ou beneficiar outro país. Snowden se refugiou na Rússia, onde é considerado um cidadão desde o ano passado.

Em 2010, o australiano Julian Assange se juntou a Snowden na história dos grandes vazamentos, ao disponibilizar mais de 700 mil documentos secretos relacionados às guerras no Iraque e no Afeganistão através de sua plataforma Wikileaks, que segue publicando documentos secretos sobre guerra, espionagem e corrupção.

"Eu queria que as pessoas lembrassem o caso do Snowden, mas pensassem também no nosso dia a dia. Na nossa relação com o celular, com nossos dados, com as redes sociais e quanto a gente está permissivo a isso tudo, sem saber direito as consequências", diz o ator Ricardo Henrique, que trouxe a peça para o Brasil.

Henrique já pensava em fazer Andrew e foi atrás de tirar do papel a peça. Entrou em contato com o escritório que cuida das obras de Mike Bartlett, buscou editais de financiamento e, no fim, conseguiu a parceria do Sesc. Ribeiro, a diretora, foi convidada por indicação de uma amiga do ator. Para ela, a peça vai além do caso de Snowden.

"Apesar de ser um texto que traz a perspectiva de um autor da Inglaterra falando sobre um americano, o tema que ele discute atinge a todos nós", ela afirma. "É um espetáculo universal e extremamente atual. Tentamos fazer com que houvesse um diálogo direto com a realidade brasileira."