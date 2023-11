Amaury Lorenzo quer beijo e amor gay entre Ramiro e Kelvin em 'Terra e Paixão'

São Paulo

O ator Amaury Lorenzo se juntou ao público na questão do romance entre os personagens de Ramiro e Kelvin na novela "Terra e Paixão". O artista, intérprete de Ramiro, disse ao programa Fofocalizando, do SBT, que deseja mais cenas de amor do casal, bem como mais vislumbres de "apertãozinhos" nas zonas eróticas de ambos.

A declaração aconteceu no tapete vermelho do Prêmio Multishow, realizado na última terça, no Rio de Janeiro. "Torço não só por beijos, mas fazer tudo que todo casal faz", disse o ator ao entrevistador.

Os atores Diego Martins e Amaury Lorenzo no set de filmagem de 'Terra e Paixão' - Manoella Mello/Globo

Lorenzo ainda reafirmou seu status de solteiro no evento. "Estou solteiríssimo, até porque estou casado com o [personagem do] Ramiro. Não tenho tempo", afirmou o artista.

O romance entre os dois personagens masculinos virou uma questão para a novela de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes. Embora o casal tenha fãs, que torcem nas redes pelo sucesso do relacionamento, Ramiro e Kelvin ainda não tiveram uma cena de beijo em "Terra e Paixão".