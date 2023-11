Ana Hickmann era 'produto' para o marido, que era 'cão de guarda', diz Britto Jr.

São Paulo

O apresentador Britto Jr. publicou um vídeo nas redes sociais depois que Ana Hickmann registrou no último sábado (11) um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, o acusando de violência doméstica e lesão corporal. O antigo colega da apresentadora no Hoje em Dia, da Record, comentou o caso.

Britto Jr. disse no YouTube que a situação era triste e desagradável, e não esperava que com pessoas "ricas, finas, esclarecidas e inteligentes isso também pudesse ocorrer". O apresentador falou de sua convivência com Hickmann e Correa, que estão casados desde 1998, quando a ex-modelo tinha 16 anos e ele já era seu empresário.

Britto Jr. e Ana Hickmann no 'Programa da Tarde', da Record, há dez anos - Edu Moraes/TV Record/Divulgação

"O Alexandre Correa me passava a imagem de um cão de guarda da Ana Hickmann", afirmou Britto Jr. "Ele conversava com a direção da Record o que tinha que melhorar na apresentação dela, peitava os fofoqueiros da mídia que às vezes inventavam coisas que não existiam. O Ale nunca teve papas na língua, mas fazia bem o seu papel."

Segundo Britto Jr., Correa tratava Hickmann como um produto, algo que ele não escondia das pessoas ao redor. "Ela tinha que estar sempre em forma, sempre bonita, não podia fugir do peso. Tinha que cuidar do seu visual. A Ana era uma mina de ouro —e, por isso, ele a defendia com unhas e dentes."

Ele confessou que não tem mais acompanhado o casal porque saiu da Record, mas chamou Correa de "subpersonagem polêmico" devido às confusões que o empresário arrumou ao longo dos anos com famosos como Adriane Galisteu. Também destacou que os dois têm uma intimidade profunda, já que estão casados há 25 anos.

Britto Jr. leu notícias com detalhes da briga do casal em Itu, no interior de São Paulo, onde eles moram, e afirmou que brigas e desentendimentos são normais em um casamento. Ainda questionou se "interesses comerciais" poderiam impedir o término do matrimônio.

"Quando evolui ao ponto de virar agressão física, é porque está mais do que na hora de cada um tomar o próprio rumo. A não ser que, devido a interesses comerciais, isso se torne muito complicado e prejudicial aos negócios de família. Tem gente que fica junto e tem que se aturar por causa dos negócios de família. Será este o caso?"

Depois do episódio de sábado, em que Correa teria ameaçado dar cabeçadas nela e também teria prendido seu braço em uma porta, vídeos antigos dele e de Hickmann passaram a circular nas redes sociais. Num deles, do ano passado, a apresentadora fala sobre as crises de seu casamento, e chama o marido de "pavio curto".

No Instagram, viralizou um compilado de momentos do casal. Em um dos vídeos, gravado por ela, o marido chama Hickmann de "geringonça de mulher". Em outro, em uma gravação com pessoas em volta, ele aponta o dedo para ela, que fala para ele não brigar com ela.

Em seu Instagram, Correa se pronunciou sobre o acontecido e chamou a situação de um caso isolado depois de negar a situação num primeiro momento.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse. "Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

Mais cedo, a apresentadora divulgou nota sobre o assunto. Hickmann agradeceu a preocupação dos fãs, que enviou mensagens de apoio pelas redes sociais. Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".