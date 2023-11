Ana Hickmann disse que marido era 'pavio curto' em vídeo de um ano atrás

São Paulo

Um vídeo antigo em que Ana Hickmann fala sobre o comportamento instável do marido voltou a circular na internet depois que ela o denunciou por agressão. A apresentadora da Record registrou no último sábado (11) um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa o acusando de violência doméstica e lesão corporal.

Ana Hickmann e Alexandre Correa no Baile do BB, em São Paulo, no ano passado - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O vídeo em questão foi publicado no ano passado, no canal de Hickmann no YouTube. Ela falava com seus seguidores sobre as crises que vivia no matrimônio, refletia sobre a diferença de idade entre ela e Correa e chamava o marido de "pavio curto", apesar de afirmar que o casamento valia a pena.

"Quando nos conhecemos, éramos muito jovens, pensávamos de um jeito. Fomos amadurecendo e cada um foi moldando a sua personalidade. Eu era muito insegura em relação às coisas que eu sentia e à forma como eu me impunha na vida. E ele, pelo fato de ter dez anos a mais, achava que só ele podia ter a razão, por ter mais experiência", disse.

"Um dia eu falei, ‘espere aí, calma, todo mundo aprende, e eu comecei minha vida muito cedo’. Foi quando a gente começou a brigar mais. Por cada um tentar colocar o seu lado da moeda e, às vezes, não saber ouvir o outro lado. Um sem paciência, e o outro pavio curto", afirmou.

Este é só mais um vídeo que veio a público depois que Hickmann registrou o boletim de ocorrência após a briga em Itu, no interior de São Paulo, onde o casal vive. Na ocasião, Correa teria ameaçado dar cabeçadas nela e também teria prendido seu braço em uma porta.

No Instagram, por exemplo, circula um compilado de momentos do casal. Em um deles, gravado por ela, o marido chama Hickmann de "geringonça de mulher". Em outro, em uma gravação com pessoas em volta, ele aponta o dedo para ela, que fala para ele não brigar com ela.

Em seu Instagram, Correa se pronunciou sobre o acontecido e chamou a situação de um caso isolado depois de negar a situação num primeiro momento.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse. "Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

Mais cedo, a apresentadora divulgou nota sobre o assunto. Hickmann agradeceu a preocupação dos fãs, que enviou mensagens de apoio pelas redes sociais. Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".